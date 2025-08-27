Le Paris FC en feu : Dix transferts se préparent !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris FC devrait être l’un des clubs de Ligue 1 les plus actifs en cette fin de mercato estival. Car en plus de vouloir renforcer son effectif avec trois ou quatre recrues supplémentaires, dont le milieu Pierre Lees-Melou (Stade Brestois), le club de la capitale prévoit également de nombreuses sorties.

Dernière ligne droite dans ce mercato estival fermant ses portes ce lundi, en début de soirée. Du côté du Paris FC, les dossiers sont encore nombreux alors que le club souhaite toujours mettre la main sur trois ou quatre joueurs afin d’avoir un effectif à la hauteur de la Ligue 1. Pierre Lees-Melou (Brest) est proche de rejoindre le promu, qui a également coché les noms de Hamari Traoré (Real Sociedad), Arthur (Leverkusen) ou encore Anton Gaaei (Ajax Amsterdam) pour le flanc droit.

Trois à quatre recrues attendues « On sait qu'il nous manque un latéral droit, a prévenu dimanche le président Pierre Ferracci sur RMC. On va renforcer le milieu et puis il y a encore quelque chose à faire devant, donc un peu dans toutes les lignes. » Selon Le Parisien, un autre renfort dans l’entrejeu n’est pas à exclure après la conclusion du dossier Pierre Lees-Melou, et dans le sens des débuts, cela va également bouger.