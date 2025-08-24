Le Paris FC annonce un attaquant «de très haut niveau»

Après des jours marqués par l’affaire Adrien Rabiot-Jonathan Rowe, l’OM a remporté sa première victoire de la saison face au Paris FC (5-2). Portés par un Pierre-Emerick Aubameyang étincelant, auteur d’un doublé, les Phocéens ont dominé une équipe francilienne ambitieuse mais encore tendre. Entraîneur du club parisien, Stéphane Gilli lui a rendu hommage.
La rencontre entre l’OM et le Paris FC avait tout d’un piège pour les hommes de Roberto De Zerbi. Après une semaine agitée en coulisses, marquée par l’altercation ayant conduit à l’écartement d’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, le club marseillais devait impérativement réagir sur le terrain. C'est chose faite.
Aubameyang soigne son retour à l'OM
En s’imposant 5-2, l’OM a non seulement retrouvé de la sérénité, mais aussi un grand Pierre-Emerick Aubameyang. Auteur d'un doublé, la recrue estivale de 36 ans a envoyé un message fort à la concurrence, notamment à Amine Gouiri, habituel titulaire au poste de numéro 9.
Gilli rend hommage à Aubameyang
Son expérience et son sens du but ont rappelé ce qu’apporte un attaquant de très haut niveau, comme l’a souligné Stéphane Gilli, entraîneur du Paris FC. « Aubameyang ? On voit ce qu’est un attaquant de très haut niveau, il change le match » a-t-il lâché dans les colonnes de La Provence.