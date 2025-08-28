«C’est fait» : L’OM trompé pour un transfert, la vérité éclate 

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Séisme à Marseille. Tout portait à croire que Dani Ceballos deviendrait la septième recrue de l’OM cet été. L’accord était convenu entre toutes les parties selon RMC Sport. Mais en milieu de journée, tout s’est cassé la figure mercredi avec le refus du joueur du Real Madrid de signer. Résultat, l’Olympique de Marseille a été trompé, une situation rarissime d’après Daniel Riolo.

Mercredi, en tout début d’après-midi, les supporters de l’OM s’enflammaient sur X. Et pour cause, RMC Sport confiait que Dani Ceballos allait signer à l’Olympique de Marseille après qu’un accord ait été trouvé entre les dirigeants du club marseillais et leurs homologues du Real Madrid pour un prêt avec une option d’achat de 15M€. Le journaliste Fabrizio Romano calmait dans la foulée le jeu en expliquant que le feu vert n’avait pas encore été donné avant que le média madrilène AS affirme que le milieu de terrain de 29 ans avait fait capoter son transfert à l’OM.

«Il y a des circonstances qu’on ne peut pas contrôler en tant que club» Mercredi soir, El Chiringuito a croisé un Pablo Longoria éprouvé physiquement et mentalement par la fatigue de ce sprint final du mercato. Le président de l’OM a confirmé l’échec des négociations pour la signature de Dani Ceballos à l’Olympique de Marseille. « Ce sont des situations de mercato, tout peut rapidement bouger. Oui, on était vraiment intéressés (par Ceballos), vraiment, mais bon, il y a des circonstances qu’on ne peut pas contrôler en tant que club. Mais comme toujours, le Real Madrid a fait preuve de classe, et s’est toujours bien comporté ».