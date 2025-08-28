Transfert avec le Real Madrid, nouveau coup de tonnerre à l’OM ?

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, l’OM tente de renforcer son milieu de terrain et Dani Ceballos fait partie des pistes. Aux dernières nouvelles, Marseille aurait toutefois décidé d’abandonner la piste menant à l’Espagnol, car ce dernier souhaiterait plutôt découvrir une autre destination. Toutefois, un ultime coup de tonnerre dans ce dossier n’est pas à exclure.

Il ne reste plus que quatre jours avant la clôture du mercato et la température va commencer tout doucement à monter du côté de l’OM. En effet, malgré déjà plusieurs renforts, le club phocéen ne compte pas s’arrêter là et vise entre cinq et six arrivées avant la date butoir.

La piste Ceballos se refroidit Parmi les secteurs prioritaires de l’OM à renforcer avant la fin du mercato, on retrouve notamment le milieu de terrain. En effet, le club phocéen ne sait pas encore s’il pourra compter sur Adrien Rabiot, mais outre l’avenir incertain du Français, Roberto De Zerbi souhaite du sang neuf à ce poste. Depuis quelques jours, Pablo Longoria tente de faire venir Dani Ceballos, mais cette piste aurait pris du plomb dans l’aile dernièrement. En effet, le joueur du Real Madrid ne serait finalement pas si enchanté que cela à l’idée de débarquer à Marseille et il privilégierait d’’autres pistes.