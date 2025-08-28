OM : Discussions annoncées avec le clan Rabiot, ça chauffe en coulisses

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot est désormais poussé vers la sortie à l’OM, malgré des tentatives de réconciliation avec Roberto De Zerbi. Une altercation avec Jonathan Rowe, qualifiée de « violente » par le président Pablo Longoria, semble avoir scellé le sort du milieu français, qui pourrait quitter le club. Son entourage discuterait avec plusieurs équipes.

Le feuilleton Adrien Rabiot devait animer la fin du mercato estival. Moins d’un an après son arrivée à l'OM en provenance de la Juventus, le milieu de terrain français se retrouve désormais indésirable au sein de l’effectif phocéen. Tout avait commencé avec des tensions internes, culminant lors d’une altercation qualifiée de « violente » avec Jonathan Rowe.

Le divorce est acté avec l'OM ? Malgré les tentatives de réconciliation de Roberto de Zerbi, le contact est rompu entre la direction de l'OM et le clan Rabiot. Comme indiqué par Fabrice Hawkins, la mère du joueur serait entrée en discussions avec de nombreuses équipes.