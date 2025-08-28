OM : Discussions annoncées avec le clan Rabiot, ça chauffe en coulisses

Adrien Rabiot est désormais poussé vers la sortie à l’OM, malgré des tentatives de réconciliation avec Roberto De Zerbi. Une altercation avec Jonathan Rowe, qualifiée de « violente » par le président Pablo Longoria, semble avoir scellé le sort du milieu français, qui pourrait quitter le club. Son entourage discuterait avec plusieurs équipes.
Le feuilleton Adrien Rabiot devait animer la fin du mercato estival. Moins d’un an après son arrivée à l'OM en provenance de la Juventus, le milieu de terrain français se retrouve désormais indésirable au sein de l’effectif phocéen. Tout avait commencé avec des tensions internes, culminant lors d’une altercation qualifiée de « violente » avec Jonathan Rowe.
Le divorce est acté avec l'OM ?
Malgré les tentatives de réconciliation de Roberto de Zerbi, le contact est rompu entre la direction de l'OM et le clan Rabiot. Comme indiqué par Fabrice Hawkins, la mère du joueur serait entrée en discussions avec de nombreuses équipes.
L'OM dans l'embarras
« Personne ne dit clairement s’il va jouer ou pas. Il y a des discussions avec son entourage, notamment avec des clubs anglais (Aston Villa, Tottenham), aussi avec le Milan AC. Mais aucun contact formel avec l’OM. S’il reste, on ne sait pas ce que va faire Marseille de Rabiot » a confié le journaliste sur le plateau de Rothen s'Enflamme sur RMC.