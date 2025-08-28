Mercato : Le PSG obligé de lâcher 70M€ pour son prochain phénomène ?

Alexis Brunet

Mercredi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour les matches de qualification à la Coupe du monde 2026 contre l’Ukraine et l’Islande. Le sélectionneur a décidé d’appeler pour la première fois Maghnes Akliouche, qui impressionne à l’AS Monaco. Le phénomène de 23 ans a d’ailleurs tapé dans l’œil du PSG, mais les dirigeants monégasques demandent pas moins de 70M€ pour son transfert.

Les 5 et 9 septembre prochain, l’équipe de France disputera deux matchs de qualifications pour la prochaine Coupe du monde face à l’Ukraine puis l’Islande. Pour ces rencontres, Didier Deschamps a décidé de faire confiance à Adrien Rabiot, bien que sa situation à l’OM soit floue, mais également à Maghnes Akliouche, qui a été appelé pour la première fois.

Le PSG observe Akliouche Après avoir notamment évolué avec les Espoirs, Maghnes Akliouche a donc été appelé pour la première fois avec l’équipe de France A. Face à l’Ukraine ou à l’Islande, le milieu offensif aura peut-être un peu de temps de jeu pour se montrer. Le Monégasque sera à coup sûr observé par les recruteurs des plus grands clubs européens, car d’après les informations de L’Équipe, le PSG, Arsenal, Manchester City et l’Inter Milan l’apprécient déjà beaucoup.