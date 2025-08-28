Mercato - Paris FC : Un gros coup pour oublier Benzema ?

Alexis Brunet

Pour son retour en Ligue 1, le Paris FC souhaite avoir un effectif de qualité. Les derniers jours du mercato pourraient donc être particulièrement agités pour les dirigeants parisiens et un gros coup serait possible. En effet, il y aurait une chance pour que N’Golo Kanté rejoigne le PFC, lui qui évolue à Al-Ittihad avec Karim Benzema depuis deux ans.

Pour le moment, l’apprentissage de la Ligue 1 est compliqué pour le Paris FC. En deux journées de championnat, les hommes de Stéphane Gilli ont concédé deux défaites, dont la dernière en date samedi dernier au Vélodrome contre l’OM (5-2). Les Parisiens auront l’occasion de marquer leurs premiers points ce dimanche, à domicile contre Metz.

Plusieurs recrues doivent arriver au PFC Afin de se donner plus de chances de rester en Ligue 1, le Paris FC compte bien être actif lors des derniers jours du mercato. Le club parisien a prévu des renforts dans tous les secteurs et au milieu de terrain c’est Pierre Lees-Melou qui pourrait débarquer. Le PFC aurait d’ailleurs déjà trouvé un accord avec Brest pour l’expérimenté joueur de 32 ans.