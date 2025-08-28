Mercato : L'OM en rêve, le jackpot à 20M€ va tout faire exploser ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Une nouvelle fois, la fin de mercato promet d'être animée à l'OM. Alors que le club phocéen ne lâche pas son envie de recruter Joel Ordonez, encore faut-il convaincre Bruges pour cela. Mais voilà que les négociations avec les Belges ont jusqu'à présent étaient compliquées. Et elles devraient l'être encore plus pour l'OM suite à la qualification de Bruges en Ligue des Champions.

Malgré CJ Egan-Riley et Facundo Medina, l'OM cherche encore un défenseur central en cette fin de mercato. Cela fait maintenant un moment que la priorité est donnée à Joel Ordonez. Le fait est que Bruges se montre très dur en affaire pour le transfert de l'Equatorien. Et voilà que pour l'OM, la mission pourrait désormais être encore plus compliquée que jamais...

20M€ de plus dans les caisses de Bruges ! Vainqueur de des Glasgow Rangers, Bruges a validé sa qualification pour la Ligue des Champions. De quoi rapporter un joli jackpot au club belge. « La différence par rapport à une qualification pour la phase de groupes de la Ligue Europa est d'environ 20 millions d'euros. Certes, nous investissons en tant que club pour y participer, mais nous n'avons jamais budgété une participation à la Ligue des champions », a expliqué Bob Madou, PDG de Bruges, pour Radio 1.