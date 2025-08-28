Mercato : L'OM en rêve, le jackpot à 20M€ va tout faire exploser ?

Une nouvelle fois, la fin de mercato promet d'être animée à l'OM. Alors que le club phocéen ne lâche pas son envie de recruter Joel Ordonez, encore faut-il convaincre Bruges pour cela. Mais voilà que les négociations avec les Belges ont jusqu'à présent étaient compliquées. Et elles devraient l'être encore plus pour l'OM suite à la qualification de Bruges en Ligue des Champions.
Malgré CJ Egan-Riley et Facundo Medina, l'OM cherche encore un défenseur central en cette fin de mercato. Cela fait maintenant un moment que la priorité est donnée à Joel Ordonez. Le fait est que Bruges se montre très dur en affaire pour le transfert de l'Equatorien. Et voilà que pour l'OM, la mission pourrait désormais être encore plus compliquée que jamais...
20M€ de plus dans les caisses de Bruges !
Vainqueur de des Glasgow Rangers, Bruges a validé sa qualification pour la Ligue des Champions. De quoi rapporter un joli jackpot au club belge. « La différence par rapport à une qualification pour la phase de groupes de la Ligue Europa est d'environ 20 millions d'euros. Certes, nous investissons en tant que club pour y participer, mais nous n'avons jamais budgété une participation à la Ligue des champions », a expliqué Bob Madou, PDG de Bruges, pour Radio 1.
« Nous aimerions aller en Ligue des champions avec toute cette équipe »
Bruges va donc jouer la Ligue des Champions et espère le faire avec son équipe actuelle. Joel Ordonez y compris donc. « Il n'y a plus de grands projets, ni de transferts. En même temps, c'est toujours difficile à prévoir, car les derniers jours peuvent être très spéciaux. Mais soyons clairs : nous aimerions aller en Ligue des champions avec toute cette équipe », a confié Bob Madou. Pas une bonne nouvelle donc pour l'OM. A suivre alors que le club phocéen aurait un plan B au cas où si Ordonez ne venait pas : Benjamin Pavard (Inter Milan).