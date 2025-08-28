«Je suis mort» : La terrible annonce du boss de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM a finalement décidé de se retirer de ce dossier, Pablo Longoria a confirmé l’intérêt de son club pour Dani Ceballos. Interrogé au pied levé par El Chiringuito, le président marseillais s’est dit et est apparu très fatigué, mais a tout de même salué l’attitude du Real Madrid, qui « s’est toujours bien comporté. »

Après avoir trouvé un accord avec Bournemouth pour Hamed Junior Traoré (25 ans), qui devrait arriver ce jeudi à Marseille, l’OM pensait avoir également réussi à s’attacher les services de Dani Ceballos (29 ans), sous contrat jusqu'en juin 2027. L’international espagnol (13 sélections) était annoncé proche de rejoindre Marseille, qui s'était entendu avec le Real Madrid pour un prêt avec une option d’achat estimée à environ 15M€, avant que le joueur ne fasse volte-face.

« Je suis mort de fatigue » Alors qu’il se rendait à Monaco, où aura lieu le tirage au sort de la Ligue des champions ce jeudi, mercredi soir, Pablo Longoria a été interrogé en direct par El Chiringuito sur le dossier Dani Ceballos. « Je suis vraiment fatigué. Jour de mercato, je ne peux pas tout vous raconter, je suis désolé. Comment vous me mettez la pression… Non sérieusement, je suis mort de fatigue », a d'abord répondu le président de l’OM, souriant, avant d’en dire un peu plus.