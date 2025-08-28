«Je suis mort» : La terrible annonce du boss de l’OM !

Alors que l’OM a finalement décidé de se retirer de ce dossier, Pablo Longoria a confirmé l’intérêt de son club pour Dani Ceballos. Interrogé au pied levé par El Chiringuito, le président marseillais s’est dit et est apparu très fatigué, mais a tout de même salué l’attitude du Real Madrid, qui « s’est toujours bien comporté. »
Après avoir trouvé un accord avec Bournemouth pour Hamed Junior Traoré (25 ans), qui devrait arriver ce jeudi à Marseille, l’OM pensait avoir également réussi à s’attacher les services de Dani Ceballos (29 ans), sous contrat jusqu'en juin 2027. L’international espagnol (13 sélections) était annoncé proche de rejoindre Marseille, qui s'était entendu avec le Real Madrid pour un prêt avec une option d’achat estimée à environ 15M€, avant que le joueur ne fasse volte-face.
« Je suis mort de fatigue »
Alors qu’il se rendait à Monaco, où aura lieu le tirage au sort de la Ligue des champions ce jeudi, mercredi soir, Pablo Longoria a été interrogé en direct par El Chiringuito sur le dossier Dani Ceballos. « Je suis vraiment fatigué. Jour de mercato, je ne peux pas tout vous raconter, je suis désolé. Comment vous me mettez la pression… Non sérieusement, je suis mort de fatigue », a d'abord répondu le président de l’OM, souriant, avant d’en dire un peu plus.
« Le Real Madrid a fait preuve de classe, et s’est toujours bien comporté »
« Ce sont des situations de mercato, tout peut rapidement bouger. Oui, on était vraiment intéressés (par Ceballos), vraiment, mais bon, il y a des circonstances qu’on ne peut pas contrôler en tant que club. Mais comme toujours, le Real Madrid a fait preuve de classe, et s’est toujours bien comporté », a ajouté Pablo Longoria. Selon El Chirnguito, Dani Ceballos aurait temporisé car il préférait retourner au Betis Séville, son club formateur, mais qui n’est pas en capacité de pouvoir le recruter.