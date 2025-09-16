Rabiot : La discussion secrète révélée par l’OM

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Placé sur la liste des transferts suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe en août dernier, Adrien Rabiot a finalement été vendu au Milan AC par l'OM. Et pourtant, si l'on en croit les révélations de Medhi Benatia qui a eu une longue discussion avec Rabiot, ce dernier avait le choix et aurait même pu rester à l'OM.

Après s'être rendu coupable d'une grosse bagarre avec Jonathan Rowe le 15 août dernier à Rennes, Adrien Rabiot avait été écarté par l'OM pour finalement signer au Milan AC dans les dernières heures du mercato estival. L'issue de ce divorce semblait inéluctable, et pourtant, il semblerait que l'OM ait laissé le choix à son joueur de s'excuser afin de pouvoir réintégrer l'effectif. En vain.

Rabiot avait le choix ? C'est en tout cas ce que révèle Medhi Benatia dans les colonnes du Monde : « Bien sûr. Je n’avais qu’une envie en tête : fermer la parenthèse, pour ne pas traîner le dossier toute l’année. Soit Adrien se décidait de faire ce qu’il fallait pour qu’on puisse le réintégrer, soit on facilitait les choses pour qu’il aille ailleurs. J’ai discuté avec lui quelques jours avant qu’il ne parte en sélection, pendant une bonne heure », lâche le directeur sportif de l'OM.