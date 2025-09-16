PSG - Marquinhos : Transfert validé !

Cet été, le PSG a réalisé un gros changement dans son effectif puisque Luis Enrique a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma qui s'est engagé avec Manchester City. C'est ainsi que Lucas Chevalier a été recruté pour 55M€, bonus compris, en provenance du LOSC. Un transfert validé par le capitaine Marquinhos.
Marquinhos valide le transfert de Chevalier
« C'est une adaptation rapide, il parle très bien Français déjà (rires). C'est bien. Ce n'est pas évident d'arriver dans une équipe comme ça, après un gardien qui a fait un belle saison, il arrive avec une belle personnalité. On le connaissait, on a vu son potentiel. Il est prêt, il est bien, il a pris ses responsabilités entre ses mains. C'est un gardien qui peut arriver au très haut niveau des gardiens », confie-t-il en conférence de presse avant de se tourner vers le match contre l'Atalanta mercredi soir.
« On va voir demain qui sera sur le terrain mais ceux qui y seront donneront le maximum pour aller chercher la victorie. L'Atalanta a changé depuis la dernière avec un nouveau coach, des nouveaux joueurs mais qui garde toujours le même concept. On a regardé comment ils jouaient mais chaque match à son histoire. On a parfois vu des choses auquelles on ne s'attendait pas mais la qualité du PSG, c'est la manière dont on a réussi à s'adapter à chaque fois. On va vouloir dominer ce match, avoir le ballon. Les équipes italiennes sont toujours difficiles à jouer », ajoute Marquinhos.