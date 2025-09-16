PSG - Marquinhos : Transfert validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a réalisé un gros changement dans son effectif puisque Luis Enrique a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma qui s'est engagé avec Manchester City. C'est ainsi que Lucas Chevalier a été recruté pour 55M€, bonus compris, en provenance du LOSC. Un transfert validé par le capitaine Marquinhos.

Bien que discret durant le mercato estival, le PSG a toutefois réalisé un très gros changement. En effet, Luis Enrique a choisi de se séparer de Gianluigi Donnarumma qui sortait pourtant d'une excellente seconde partie de saison. Le portier italien, qui s'est engagé à Manchester City, a été remplacé par Lucas Chevalier recruté en provenance du LOSC pour environ 55M€, bonus compris. Et alors qu'il réalise d'excellents débuts à Paris, le capitaine Marquinhos n'a pas tari d'éloges pour son nouveau coéquipier.

Marquinhos valide le transfert de Chevalier « C'est une adaptation rapide, il parle très bien Français déjà (rires). C'est bien. Ce n'est pas évident d'arriver dans une équipe comme ça, après un gardien qui a fait un belle saison, il arrive avec une belle personnalité. On le connaissait, on a vu son potentiel. Il est prêt, il est bien, il a pris ses responsabilités entre ses mains. C'est un gardien qui peut arriver au très haut niveau des gardiens », confie-t-il en conférence de presse avant de se tourner vers le match contre l'Atalanta mercredi soir.