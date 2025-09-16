Donnarumma : Sa première victime loin du PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces derniers mois, le poste de gardien a fait couler beaucoup d'encre au PSG. Vainqueur de la Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma a fini par être remercié cet été, laissant sa place à Lucas Chevalier. L'Italien a ensuite débarqué à Manchester City mais un joueur en paie le prix : James Trafford. Le gardien anglais de 22 ans pourrait quitter les lieux.

Recruté par Manchester City pour 35M€ en fin de mercato, Gianluigi Donnarumma aura tout de même réussi à trouver un club où rebondir. L'Italien était aux prises lors du choc face à Manchester United dimanche, prenant ainsi la place de James Trafford dans les cages, qui avait débuté la saison. Le jeune Anglais, frustré, pourrait finir par faire ses valises.

Donnarumma connaît sa première victime En débarquant à Manchester City, Gianluigi Donnarumma a créé un malaise malgré lui. D'après les informations de TBR Football, la signature de l'Italien met James Trafford dans le mal, qui se pose des questions. L'Anglais pourrait même être sujet à un prêt bientôt, lui qui était considéré comme un talent prometteur.