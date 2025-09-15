L’annonce surprise en pleine interview : Trois transferts fuitent déjà à l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Luis Henrique a été la plus grosse vente de l’OM cet été puisque le Brésilien a rapporté environ 25M€ au dauphin du PSG de la dernière campagne de Ligue 1. Un exemple à suivre selon Pablo Longoria, président du club phocéen, prêt à faire de belles affaires avec des joueurs aux valeurs croissantes et notamment chez les éléments issus de la formation.

L’Olympique de Marseille ne cesse de faire évoluer son effectif ces derniers temps. A l’intersaison, les dirigeants marseillais ont fait peau neuve avec l’enregistrement de douze recrues pour seize départs. Roberto De Zerbi dispose d’un groupe plus que fortement remanié pour sa deuxième saison sur le banc de touche de l’OM. Des ventes conséquentes ont été bouclées par le tandem Pablo Longoria - Medhi Benatia avec Jonathan Rowe pour 19,5M€ et Luis Henrique pour 25M€ environ entre autres.

«Il faudra voir avec les Bilal (Nadir), (Darryl) Bakola, Robinio Vaz. Des espoirs qui commencent à avoir une visibilité» Le dernier joueur cité qui n’a coûté qu’une somme avoisinant les 10M€ à son arrivée a permis à l’OM de faire une jolie plus-value. De quoi faire exulter le président Longoria qui s’est projeté sur d’éventuelles nouvelles ventes à Marseille et notamment chez les minots issus du centre de formation. « Quand tu fais une vente comme celle de Luis Henrique, c’est important pour la trésorerie. Le cas de Luis Henrique, dont tu as complètement amorti la venue et que tu vends, est intéressant. Il faudra voir avec les Bilal (Nadir), (Darryl) Bakola, Robinio Vaz. Des espoirs qui commencent à avoir une visibilité, qui sortent des équipes de jeunes et arrivent en équipe première ».