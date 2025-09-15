«Un attaquant surprise» est annoncé au PSG !

Alors que le PSG est victime d'un enchaînement de blessures, notamment dans le secteur offensif, le trio qui sera aligné contre l'Atalanta mercredi est encore incertain. Qui pour accompagner Bradley Barcola ? Laure Boulleau n'écarte pas l'idée que Luis Enrique prépare une surprise en attaque.
Déjà privé d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué pendant plusieurs semaines, le PSG a également perdu Khvicha Kvaratskhelia et Lee Kang-In tous deux sortis sur blessure dimanche contre le RC Lens. Ils sont donc tous les deux incertains pour affronter l'Atalanta mercredi pour l'entrée en lice des champions d'Europe en Ligue des champions.
«Je vois bien une surprise»
Luis Enrique pourrait donc être privé de quatre joueurs offensifs mercredi soir ce qui laisse planer le doute sur le trio qui sera aligné au Parc des Princes contre l'Atalanta. Par conséquent, Laure Boulleau imagine bien une surprise. « Mayulu avait déjà joué numéro 9 à la CDM je l’avais trouvé plutôt bon. Ramos je l’ai trouvé discret face à Lens, je vois bien une surprise », assure-t-elle sur le plateau du Canal Football Club.
Barcola la valeur sûre
Auteur d'un doublé contre Lens dimanche, Bradley Barcola sera donc le leader de l'attaquant du PSG mercredi. Et Luis Enrique n'a pas tari d'éloges pour son ailier auteur d'un doublé contre Lens (2-0). « Il a des qualités : il va vite et c'est un joueur différent. On est très content d'avoir Bradley en ce moment. Il a joué la saison dernière à un très haut niveau et on en est contents. C'est comme ça que marchent les équipes de haut niveau. C'est un moment très spécial pour lui et pour nous », assurait-il en conférence de presse.