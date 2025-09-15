«Un attaquant surprise» est annoncé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG est victime d'un enchaînement de blessures, notamment dans le secteur offensif, le trio qui sera aligné contre l'Atalanta mercredi est encore incertain. Qui pour accompagner Bradley Barcola ? Laure Boulleau n'écarte pas l'idée que Luis Enrique prépare une surprise en attaque.

Déjà privé d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué pendant plusieurs semaines, le PSG a également perdu Khvicha Kvaratskhelia et Lee Kang-In tous deux sortis sur blessure dimanche contre le RC Lens. Ils sont donc tous les deux incertains pour affronter l'Atalanta mercredi pour l'entrée en lice des champions d'Europe en Ligue des champions.

«Je vois bien une surprise» Luis Enrique pourrait donc être privé de quatre joueurs offensifs mercredi soir ce qui laisse planer le doute sur le trio qui sera aligné au Parc des Princes contre l'Atalanta. Par conséquent, Laure Boulleau imagine bien une surprise. « Mayulu avait déjà joué numéro 9 à la CDM je l’avais trouvé plutôt bon. Ramos je l’ai trouvé discret face à Lens, je vois bien une surprise », assure-t-elle sur le plateau du Canal Football Club.