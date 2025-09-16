Signature à l’OM : A peine arrivé déjà écarté, il balance tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille a effectué un recrutement XXL. Ils sont 12 à avoir déposé leurs valises dans la cité phocéenne cet été. Facundo Medina a fait partie du lot, mais a été contraint de regarder ses nouveaux coéquipiers pendant plusieurs semaines, forcé de rester à l’écart. Il raconte en interview pour BFM Marseille.

Angel Gomes, CJ Egan-Riley… et Facundo Medina. Voilà comment le mercato estival de l’OM a débuté. Par la suite, 9 autres recrues ont été enregistrées par l’Olympique de Marseille. Très en vue dès les premiers matchs de préparation avec un but marqué dès ses premiers pas. Cependant, en raison d’une suspension due à une accumulation de cartons jaunes avec le RC Lens avant son transfert pour le premier match de la saison en Ligue 1 à Rennes ainsi qu’une blessure à la cheville, Medina a dû attendre la réception de Lorient au Vélodrome vendredi dernier pour signer ses débuts en match officiel avec l’Olympique de Marseille (4-0).

«Après ma suspension et la blessure, la trêve a été intéressante pour moi» Avant le déplacement de l’OM au Santiago Bernabeu pour y défier le Real Madrid en Ligue des champions, Facundo Medina a été interrogé sur ses déboires handicapants dans la foulée de sa signature chez le champion d’Europe 93. « Vous êtes à Marseille depuis quelques semaines. Comment vous sentez-vous? Vous avez été blessé au début, ce n'était peut-être pas facile de s'adapter en étant loin du groupe… Après ma suspension (pour la 1ère journée, NDLR) et la blessure, la trêve a été intéressante pour moi, car j'en ai profité pour récupérer ma cheville. On a bien travaillé avec le kiné et le physio. Je suis content d'avoir fait mon premier match officiel ici au Vélodrome (victoire 4-0 contre Lorient), avec tout le monde, avec le résultat et les efforts faits par l'équipe. Je suis trop content ».