Signature à l’OM : A peine arrivé déjà écarté, il balance tout !

L’Olympique de Marseille a effectué un recrutement XXL. Ils sont 12 à avoir déposé leurs valises dans la cité phocéenne cet été. Facundo Medina a fait partie du lot, mais a été contraint de regarder ses nouveaux coéquipiers pendant plusieurs semaines, forcé de rester à l’écart. Il raconte en interview pour BFM Marseille.
Angel Gomes, CJ Egan-Riley… et Facundo Medina. Voilà comment le mercato estival de l’OM a débuté. Par la suite, 9 autres recrues ont été enregistrées par l’Olympique de Marseille. Très en vue dès les premiers matchs de préparation avec un but marqué dès ses premiers pas. Cependant, en raison d’une suspension due à une accumulation de cartons jaunes avec le RC Lens avant son transfert pour le premier match de la saison en Ligue 1 à Rennes ainsi qu’une blessure à la cheville, Medina a dû attendre la réception de Lorient au Vélodrome vendredi dernier pour signer ses débuts en match officiel avec l’Olympique de Marseille (4-0).
«Après ma suspension et la blessure, la trêve a été intéressante pour moi»
Avant le déplacement de l’OM au Santiago Bernabeu pour y défier le Real Madrid en Ligue des champions, Facundo Medina a été interrogé sur ses déboires handicapants dans la foulée de sa signature chez le champion d’Europe 93. « Vous êtes à Marseille depuis quelques semaines. Comment vous sentez-vous? Vous avez été blessé au début, ce n'était peut-être pas facile de s'adapter en étant loin du groupe… Après ma suspension (pour la 1ère journée, NDLR) et la blessure, la trêve a été intéressante pour moi, car j'en ai profité pour récupérer ma cheville. On a bien travaillé avec le kiné et le physio. Je suis content d'avoir fait mon premier match officiel ici au Vélodrome (victoire 4-0 contre Lorient), avec tout le monde, avec le résultat et les efforts faits par l'équipe. Je suis trop content ».
«Dans ma tête, j'avais envie d'être avec le groupe, de jouer»
Pour BFM Marseille, Facundo Medina s’est entre autres livré sur les émotions ressenties contre Lorient pour sa grande première face au public marseillais bouillant et réputé du Vélodrome de par son expérience de 5 saisons à Lens. « Qu'avez-vous ressenti sur ce premier match ? Beaucoup de choses. C'est un peu difficile le moment qu'on a passé au début du championnat, on n'a pas très bien commencé. Dans ma tête, j'avais envie d'être avec le groupe, de jouer. Avec la blessure, j'étais un peu dégoûté, mais bon… On apprend toujours des choses, on prend de l'expérience. Avec la manière dont ça s'est terminé (vendredi), gagner les trois points... Je suis trop content pour le groupe et les nouveaux joueurs arrivés ». Après quelques semaines de galère et à l’écart, Facundo Medina semble enfin lancé à l’OM, de quoi faire le bonheur de son entraîneur Roberto De Zerbi, mais aussi de lui valoir quelques maux de tête pour les compositions d’équipe au vu du choix important dans ce secteur défensif.