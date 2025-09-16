OM - Accord avec un joueur du Real Madrid : La folle annonce en privé !

Cela aurait pu être l'un des très gros coup de l'été en Ligue 1. L'OM a effectivement tenté d'obtenir la signature de Dani Ceballos en provenance du Real Madrid. Un accord aurait même été trouvé, avant que le milieu de terrain espagnol ne stoppe tout. En privé, le joueur aurait d'ailleurs confié «ce n'est pas facile de quitter le meilleur club du monde».
Avec le départ annoncé d'Adrien Rabiot, placé sur la liste des transferts le 19 août, l'OM voulait frapper fort pour renforcer son milieu de terrain. Dans cette optique, le club phocéen est passé proche d'un très joli coup avec un certain Dani Ceballos.
Ceballos recale l'OM
Et alors que le milieu de terrain du Real Madrid retrouvera l'OM ce mardi soir en Ligue des champions, MARCA confirme qu'un accord total avait été trouvé pour un prêt avec option d'achat. Mais Dani Ceballos a décidé de faire machine arrière au dernier moment alors que tout était bouclé, de façon assez imconpréhensible. En privé, l'international espagnol aurait assuré que «ce n'est pas facile de quitter le meilleur club du monde».
«C'est un grand joueur, une grande personne»
Un coup dur pour l'OM qui sera donc l'adversaire de Dani Ceballos à Santiago Bernabeu ce mardi soir. Interrogé au sujet de ce transfert avorté, Roberto De Zerbi s'est montré très classe, et se montre dithyrambique à l'égard du joueur du Real Madrid. « C'est quelque chose qui reste entre nous. C'est un grand joueur, une grande personne. Malheureusement, il n'a pas voulu venir chez nous. Il joue déjà dans une grande équipe. Il ne vient pas dans une autre grande équipe comme l'OM. Une équipe spéciale. Mais on a acheté des excellents joueurs, et je pense que c'est la vie, le foot », a confié l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.