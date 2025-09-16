OM - Accord avec un joueur du Real Madrid : La folle annonce en privé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela aurait pu être l'un des très gros coup de l'été en Ligue 1. L'OM a effectivement tenté d'obtenir la signature de Dani Ceballos en provenance du Real Madrid. Un accord aurait même été trouvé, avant que le milieu de terrain espagnol ne stoppe tout. En privé, le joueur aurait d'ailleurs confié «ce n'est pas facile de quitter le meilleur club du monde».

Avec le départ annoncé d'Adrien Rabiot, placé sur la liste des transferts le 19 août, l'OM voulait frapper fort pour renforcer son milieu de terrain. Dans cette optique, le club phocéen est passé proche d'un très joli coup avec un certain Dani Ceballos.

Ceballos recale l'OM Et alors que le milieu de terrain du Real Madrid retrouvera l'OM ce mardi soir en Ligue des champions, MARCA confirme qu'un accord total avait été trouvé pour un prêt avec option d'achat. Mais Dani Ceballos a décidé de faire machine arrière au dernier moment alors que tout était bouclé, de façon assez imconpréhensible. En privé, l'international espagnol aurait assuré que «ce n'est pas facile de quitter le meilleur club du monde».