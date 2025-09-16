Mercato : Le PSG recalé, c’est la fête à l’OM !

Étoile montante du football argentin, ayant d’ailleurs déjà porté le maillot de l’Albiceleste aux côtés de Leonardo Balerdi, Franco Mastantuono a refusé de signer chez le club ennemi de l’OM qu’est le PSG. Le choix du milieu offensif de 18 ans s’est porté sur le Real Madrid, de quoi mettre en joie le capitaine de l’Olympique de Marseille.
Pendant un temps, avant que le Real Madrid ne mette un terme aux espoirs de tout le monde en officialisant son recrutement le 13 juin dernier, le PSG s’intéressait au profil de Franco Mastantuono. L’international argentin de 18 ans a quitté River Plate pour rejoindre le Vieux Continent à l’intersaison.
Luis Enrique a tenté de convaincre Mastantuono de signer au PSG
Chou blanc pour le PSG qui, par l’intermédiaire de son entraîneur Luis Enrique notamment, avait discuté avec le milieu offensif argentin, en vain. « Plusieurs clubs se sont intéressés à moi, je leur témoigne tout mon respect. J'ai parlé avec Luis Enrique et il a été très clair avec moi », confiait Franco Mastantuono en conférence de presse en août dernier.
Balerdi : «Je suis heureux qu'il puisse jouer dans ce club»
Le PSG s’est raté dans la course à la signature de Mastantuono, contrairement au Real Madrid qui a raflé la mise. Dans le cadre du choc de 1ère journée de saison régulière de Ligue des champions entre le club merengue et l’OM au Santiago Bernabeu, Leonardo Balerdi a expliqué être « heureux » du choix de son compatriote argentin sur le mercato en conférence de presse. « J'ai une bonne relation avec lui. Je suis heureux qu'il puisse jouer dans ce club. C'est spécial pour Facundo aussi. On a parlé. Même si c'est notre ami, c'est notre adversaire demain ».