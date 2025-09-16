Mercato : Le PSG recalé, c’est la fête à l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Étoile montante du football argentin, ayant d’ailleurs déjà porté le maillot de l’Albiceleste aux côtés de Leonardo Balerdi, Franco Mastantuono a refusé de signer chez le club ennemi de l’OM qu’est le PSG. Le choix du milieu offensif de 18 ans s’est porté sur le Real Madrid, de quoi mettre en joie le capitaine de l’Olympique de Marseille.

Pendant un temps, avant que le Real Madrid ne mette un terme aux espoirs de tout le monde en officialisant son recrutement le 13 juin dernier, le PSG s’intéressait au profil de Franco Mastantuono. L’international argentin de 18 ans a quitté River Plate pour rejoindre le Vieux Continent à l’intersaison.

Luis Enrique a tenté de convaincre Mastantuono de signer au PSG Chou blanc pour le PSG qui, par l’intermédiaire de son entraîneur Luis Enrique notamment, avait discuté avec le milieu offensif argentin, en vain. « Plusieurs clubs se sont intéressés à moi, je leur témoigne tout mon respect. J'ai parlé avec Luis Enrique et il a été très clair avec moi », confiait Franco Mastantuono en conférence de presse en août dernier.