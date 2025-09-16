L’OM se plante en Ligue des Champions : Le tacle inattendu !

Axel Cornic

Grâce aux belles prestations de la saison dernière, l’Olympique de Marseille va faire son grand retour en Ligue des Champions ce mardi, avec le choc face au Real Madrid. Les Phocéens sont très attendus, puisque les dernières expériences dans la plus grande compétition européenne n’ont pas vraiment été brillantes.

L’histoire entre la Ligue des Champions et Marseille, est bien connue en France. Mais elle commence à sérieusement dater, puisque si l’étoile de 1993 brille toujours, les dernières prestations de l’OM dans la prestigieuse compétition continentale ne sont pas vraiment restées dans les annales.

Le calvaire européen de l’OM La dernière véritable participation de l’OM à la Ligue des Champions remonte à la saison 2022-2023. Mais à l’époque, les Marseillais n’étaient même pas sortis des poules, avec notamment une défaite à domicile face à Tottenham qui avait énormément fait parler (1-2). Cette année-là, l’entraîneur était un certain Igor Tudor, qui dirige désormais la Juventus.