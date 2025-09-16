Officiel : Un grand nom du PSG va s’en aller !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé à la direction sportive du PSG à l'été 2022 en remplacement de Leonardo, Luis Campos a prolongé son contrat jusqu'en 2030 dans la capitale. Mais le dirigeant portugais a d'ores et déjà planifié son départ à la retraite à cette échéance et a officialisé la nouvelle lundi soir au micro de RMC Sport.

Après avoir été longtemps annoncé partant ces derniers mois, Luis Campos avait finalement prolongé son contrat jusqu'en 2030 avec le PSG en mai dernier. Une juste récompense pour le directeur sportif portugais, qui a été le grand architecte de l'équipe victorieuse en finale de Ligue des Champions la saison passée. Mais Campos ne s'éternisera pas pour autant dans ces fonctions au PSG.

Campos va bientôt partir Interrogé lundi soir au micro de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport, Luis Campos a indiqué qu'il ne signerait pas de nouveau contrat et qu'il partirait en 2030 : « C’est sûr. A 65 ans, j’aimerais avoir l’énergie de me réveiller plusieurs fois à 4h du matin, pour prendre un vol à 6h du matin. Est-ce que ce sera fini? », indique le dirigeant portugais du PSG.