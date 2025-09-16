PSG : Le sacrifice inattendu pour une recrue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Marquinhos entame sa 5ème saison au PSG en tant que capitaine de l’équipe. La dernière recrue de l’ère Leonardo à l’été 2013 a vécu la plus belle émotion de sa carrière parisienne avec le sacre en Ligue des champions le 31 mai dernier. Un défenseur a débarqué pendant le mercato, un concurrent direct donc, mais pas de quoi rendre méfiant le Brésilien. Bien au contraire.

Ilya Zabarnyi a été le tube de l’été au PSG. Dès la fin de la saison dernière, avant même le coup d’envoi de la Coupe du monde des clubs, il était déjà question du transfert de l’international ukrainien de 23 ans. Néanmoins, les négociations ont traîné pendant deux mois à cause d’un écart de valorisation entre le Paris Saint-Germain et Bournemouth. Finalement, l’opération s’est élevée à 66M€ bonus compris.

«C'est un très bon défenseur, je vais toujours l'aider quand il aura besoin» De passage en conférence de presse ce mardi avant l’entrée en lice du PSG en saison régulière de Ligue des champions face à l’Atalanta mercredi, Marquinhos a été invité à s’exprimer sur sa concurrence avec Ilya Zabarnyi. « A titre individuel, comment vous voyez cette saison avec la concurrence de Zabarnyi, qu’est-ce que ça change et que vous vous voyez toujours comme un titulaire indiscutable ? Zabarnyi est arrivé cette année, mais il y a toujours eu de la concurrence au Paris Saint-Germain. La concurrence a toujours existé ici. Je me suis donné au maximum sur tous les matchs ici à Paris. La concurrence te pousse vers l'avant, te motive à travailler encore plus. C'est un très bon défenseur, je vais toujours l'aider quand il aura besoin ».