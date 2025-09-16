En perdition totale, il plaque tout après l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un nom qui ne doit parler ni aux supporters du Real Madrid ni à ceux de l'OM. Et pourtant, Pedro Ruiz a été sous contrat avec les deux clubs. En 2021, l'attaquant espagnol signe à Marseille après avoir disputé 22 matches avec le Castilla. Mais à l'OM, il n'en disputera aucun. Et pour cause, Pedro Ruiz a connu de graves problèmes au genou au point de subir cinq opérations dont il s'est jamais remis. Après son départ de l'OM en 2024, il mettra même un terme à sa carrière comme il e raconte.

Pedro Ruiz évoque sa retraite « Physiquement, je suis très limité. Si je passe beaucoup de temps debout ou à marcher, j'ai ensuite besoin de quelques jours à la maison pour récupérer. J'ai un genou de vieillard. Je ne peux faire que du vélo et de la gym. C'est frustrant parce que j'ai toujours entraîné pour essayer d'être le meilleur et le faire juste pour avoir l'air en forme ne me convient pas. Ma motivation dans ce sens est nulle. Quand je suis allé voir le docteur Leyes après ma blessure, il m'a dit qu'il a n'avait jamais vu un genou aussi détruit. Je m'étais déchiré le ligament croisé et les deux ménisques et j'avais des douleurs terribles. C'était insupportable. Quand je me remettais et que je pensais être prêt à revenir, je rechutais et je devais tout recommencer à zéro. C'était désespérant. Aujourd'hui, je n'ai plus de ménisque interne et mon cartilage est détruit. Les os s'entrechoquent et créent des œdèmes osseux, c'est pourquoi je ne peux rien faire », confie-t-il dans une interview accordée à AS.