PSG - Dembélé : Un énorme scandale est dénoncé !

A quelques jours de la cérémonie du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé se retrouve dans une situation délicate. En effet, un journaliste australien a dévoilé un mail lui proposant une somme d'argent pour voter pour le numéro 10 du PSG. Une situation qui crée un certain malaise.

Alors que la cérémonie du Ballon d'Or aura lieu le 22 septembre prochain, Ousmane Dembélé et Lamine Yamal sont les grands favoris. Mais le journaliste australien Neal Gardner a dévoilé un mail qui crée le malaise autour de la remise du trophée. Et pour cause, Neal Gardner révèle avoir reçu une proposition rémunérée pour mettre en avant la candidature du numéro 10 du PSG. De quoi déclencher une première polémique.

Le mail de la discorde « Nous envisageons une campagne d’un mois visant à susciter le dialogue et à renforcer le discours autour de la candidature d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or », précise d'abord le mail qui se poursuit.