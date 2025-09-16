PSG - Dembélé : Un énorme scandale est dénoncé !

A quelques jours de la cérémonie du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé se retrouve dans une situation délicate. En effet, un journaliste australien a dévoilé un mail lui proposant une somme d'argent pour voter pour le numéro 10 du PSG. Une situation qui crée un certain malaise.
Alors que la cérémonie du Ballon d'Or aura lieu le 22 septembre prochain, Ousmane Dembélé et Lamine Yamal sont les grands favoris. Mais le journaliste australien Neal Gardner a dévoilé un mail qui crée le malaise autour de la remise du trophée. Et pour cause, Neal Gardner révèle avoir reçu une proposition rémunérée pour mettre en avant la candidature du numéro 10 du PSG. De quoi déclencher une première polémique.
Le mail de la discorde
« Nous envisageons une campagne d’un mois visant à susciter le dialogue et à renforcer le discours autour de la candidature d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or », précise d'abord le mail qui se poursuit.
Le Ballon d'Or confronté à un scandale ?
« Plus précisément, nous aimerions proposer trois tweets soigneusement rédigés par semaine pendant un mois, qui mettront en avant ses performances, son impact et les arguments en faveur de sa reconnaissance. Compte tenu de votre crédibilité et de votre influence au sein de la communauté du football, votre participation donnerait un poids significatif à cette conversation. À ce stade, nous aimerions vous demander un devis pour cette collaboration », peut-on également lire.