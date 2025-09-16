Dembélé - Doué : Le PSG annonce deux grandes nouvelles !

A l'approche de la première journée de la Ligue des champions et de la venue de l'Atalanta au Parc des Princes, le PSG fait face à une hécatombe, notamment dans le secteur offensif. Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont déjà forfaits pour ce match, mais le club de la capitale annonce toutefois une excellente nouvelle dans son traditionnel point médical.
Après un début de saison réussi en terme de résultat malgré l'absence de préparation estivale, le PSG retrouve enfin la Ligue des champions et débutera la défense de son titre dès mercredi soir contre l'Atalanta au Parc des Princes. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique sera privé d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué, absents plusieurs semaines après leurs blessures en équipe de France.
Lee et Kvaratskhelia disponibles contre l'Atalanta
Mais surtout, le PSG a craint de perdre deux nouveaux joueurs offensifs dimanche lors de la victoire contre Lens (2-0). Khvicha Kvaratskhelia et Lee Kang-In sont effectivement sortis sur blessure, mais aucun des deux joueurs n'est mentionné dans le point médical publié ce mardi. Cela signifie donc qu'ils seront disponibles contre l'Atalanta.
Bonne nouvelle également pour Beraldo
Autre bonne nouvelle, la blessure de Lucas Beraldo est moins grave que prévu. Sorti sur civière, le défenseur brésilien souffre « d’une entorse à la cheville gauche », comme le révèle le point médical du PSG qui précise également que « Ousmane Dembélé et Désiré Doué poursuivent les soins ».