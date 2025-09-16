Dembélé - Doué : Le PSG annonce deux grandes nouvelles !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'approche de la première journée de la Ligue des champions et de la venue de l'Atalanta au Parc des Princes, le PSG fait face à une hécatombe, notamment dans le secteur offensif. Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont déjà forfaits pour ce match, mais le club de la capitale annonce toutefois une excellente nouvelle dans son traditionnel point médical.

Après un début de saison réussi en terme de résultat malgré l'absence de préparation estivale, le PSG retrouve enfin la Ligue des champions et débutera la défense de son titre dès mercredi soir contre l'Atalanta au Parc des Princes. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique sera privé d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué, absents plusieurs semaines après leurs blessures en équipe de France.

Lee et Kvaratskhelia disponibles contre l'Atalanta Mais surtout, le PSG a craint de perdre deux nouveaux joueurs offensifs dimanche lors de la victoire contre Lens (2-0). Khvicha Kvaratskhelia et Lee Kang-In sont effectivement sortis sur blessure, mais aucun des deux joueurs n'est mentionné dans le point médical publié ce mardi. Cela signifie donc qu'ils seront disponibles contre l'Atalanta.