Ousmane Dembélé : Le PSG se fait tacler en direct !

Axel Cornic

Meilleur joueur de la saison dernière, Ousmane Dembélé manque au Paris Saint-Germain. Celui que l’on annonce comme grand favori pour le Ballon d’Or 2025 est actuellement forfait et les circonstances autour de sa blessure ont d’ailleurs énormément fait parler, avec une sorte de clash entre le club parisien et l’équipe de France.

Ça commence mal. Certains redoutent le contre-coup de la victoire en Ligue des Champions, mais surtout d’une saison dernière qui a battu tous les records en termes de nombre de matchs. Et c’est notamment tombé sur Ousmane Dembélé, qui s’est blessé lors du dernier rassemblement de l’équipe de France.

« Il vaut mieux avoir des blessés en septembre que dans le sprint final en Ligue des Champions » L’international tricolore ne devrait être de retour qu’à la fin du mois d’octobre, voir au cours de celui de novembre. Il ratera notamment le retour du PSG en Ligue des Champions, avec notamment le choc face à son ancien club du FC Barcelone. Mais si certains observateurs semblent inquiets, cela n’est pas le cas d’Eric Di Meco. « Je ne suis pas inquiet pour le PSG, car ce n'est pas la période la plus importante de la saison. Il vaut mieux avoir des blessés en septembre que dans le sprint final en Ligue des Champions » a déclaré l’ancien de l’OM, sur RMC.