50M€ : Un joueur «exceptionnel» est annoncé au PSG !

Impressionnant la saison dernière, Ousmane Dembélé a réussi à mener à bien son rôle de leader et diriger le PSG vers son premier sacre en Ligue des champions. L'attaquant français est l'un des favoris pour le Ballon d'Or, lui qui était resté plutôt dans l'ombre ces dernières années. Marquinhos loue les mérites de son coéquipier.

Le 22 septembre prochain, Ousmane Dembélé recevra peut-être une grande récompense. Le joueur de 28 ans, meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière, ne s'attendait sûrement pas à ce scénario quand il a débarqué à Paris en 2023. L'ancien attaquant du FC Barcelone a été recruté pour 50M€ à l'époque, une telle explosion n'était pas prévue.

Marquinhos annonce du lourd pour Dembélé Champion du monde en 2018, Ousmane Dembélé a également ajouté un titre en Ligue des champions à son palmarès, ce qu'il n'avait pas réussi au FC Barcelone. Marquinhos a couvert d'éloges son coéquipier au PSG. « Si Dembélé aura le Ballon d'Or ? J'ai neuf coéquipiers qui sont nommés pour le Ballon d'Or, c'est quand même très difficile d'en choisir un ! Mais bien sûr, Ousmane est un joueur exceptionnel et s'il gagne le Ballon d'Or, ce sera largement mérité » déclare-t-il au Parisien.