Mbappé - OM : L’énorme raté sur le mercato !

Axel Cornic

Après deux années d’absence, l’Olympique de Marseille va faire son grand retour en ligue des Champions ce mardi. Et quel retour, puisque les hommes de Roberto De Zerbi vont défier le Real Madrid de Kylian Mbappé, dans leur antre du Santiago Bernabéu. Et ça ne s’annonce pas vraiment simple…

Roberto De Zerbi a réussi à ramener la Ligue des Champions à Marseille, dès sa première saison. Mais le plus dur commence, puisque l’OM va avoir fort à faire pour son retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, avec un déplacement sur le terrain du Real Madrid.

« Dans la forme dans laquelle est Mbappé avec le Real Madrid, c'est impossible de défendre la profondeur » Et pour Kevin Diaz la tâche ne sera pas simple pour l’OM, face à Kylian Mbappé et ses coéquipiers. « Dans la forme dans laquelle est Kylian Mbappé avec le Real Madrid, c'est impossible de défendre la profondeur. C'est physiquement impossible » a-t-il déclaré, sur RMC.