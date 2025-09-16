Transfert au Real Madrid : Un proche d’un joueur de l’OM balance !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lui aussi formé à l’OL, Amine Gouiri a souvent été comparé à Karim Benzema, et aurait bien aimé suivre la même trajectoire que son ainé, parti au Real Madrid à seulement 21 ans. L’attaquant de l’OM a d’ailleurs déjà été annoncé dans le viseur de la Casa Blanca par le passé et un de ses proches a confirmé son attachement pour le club espagnol.

« Ça me plairait bien de suivre sa trajectoire. On me compare souvent à lui, à moi de l'imiter. Mais je trace mon chemin de mon côté, sans aucune pression. » Dans un entretien accordé à France Football en 2017, Amine Gouiri confait son désir de suivre les pas de Karim Benzema. L’international algérien (12 sélections, 5 buts) venait alors à peine de faire ses débuts en professionnel avec l’OL, où il a été formé, comme le Ballon d’Or 2022.

« C'est certainement un club qu'il appréciait » Parti à l’OGC Nice en 2020, avant de rejoindre Rennes deux ans plus tard, puis l’OM en janvier dernier, Amine Gouiri a souvent été annoncé dans le viseur du Real Madrid. En 2017 déjà, Marca évoquait un intérêt des Merengue, alors qu’il n’était âgé que de 17 ans. Avant qu’il ne s’engage avec les Aiglons, le Real Madrid était également venu aux renseignements et rebelote en 2022, quand le club cherchait un successeur à Karim Benzema. Sport affirmait que l’OGC Nice le valorisait à 40M€, alors que la Casa Blanca voulait inclure un prêt d’une saison avant qu’il n’arrive réellement en 2023.