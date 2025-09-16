Transfert au Real Madrid : Un proche d’un joueur de l’OM balance !

Lui aussi formé à l’OL, Amine Gouiri a souvent été comparé à Karim Benzema, et aurait bien aimé suivre la même trajectoire que son ainé, parti au Real Madrid à seulement 21 ans. L’attaquant de l’OM a d’ailleurs déjà été annoncé dans le viseur de la Casa Blanca par le passé et un de ses proches a confirmé son attachement pour le club espagnol.
« Ça me plairait bien de suivre sa trajectoire. On me compare souvent à lui, à moi de l'imiter. Mais je trace mon chemin de mon côté, sans aucune pression. » Dans un entretien accordé à France Football en 2017, Amine Gouiri confait son désir de suivre les pas de Karim Benzema. L’international algérien (12 sélections, 5 buts) venait alors à peine de faire ses débuts en professionnel avec l’OL, où il a été formé, comme le Ballon d’Or 2022.
« C'est certainement un club qu'il appréciait »
Parti à l’OGC Nice en 2020, avant de rejoindre Rennes deux ans plus tard, puis l’OM en janvier dernier, Amine Gouiri a souvent été annoncé dans le viseur du Real Madrid. En 2017 déjà, Marca évoquait un intérêt des Merengue, alors qu’il n’était âgé que de 17 ans. Avant qu’il ne s’engage avec les Aiglons, le Real Madrid était également venu aux renseignements et rebelote en 2022, quand le club cherchait un successeur à Karim Benzema. Sport affirmait que l’OGC Nice le valorisait à 40M€, alors que la Casa Blanca voulait inclure un prêt d’une saison avant qu’il n’arrive réellement en 2023.
« Je pense qu'Amine voulait faire une carrière à la Benzema »
« Il aimait bien le Real, et sûrement un peu plus que le Barça. C'est certainement un club qu'il appréciait », a déclaré un proche d’Amine Gouiri auprès d’Eurosport. Cela ne s’est finalement pas fait, du moins pour le moment, mais comme le confiait Lee-Marving Kouakou à France Football en 2020, l’attaquant de l’OM « adore Benzema et le Real Madrid. Je pense qu'Amine voulait faire une carrière à la Benzema. S'imposer dans son club formateur, être adoré de la ville et des supporters. Être performant à Lyon pour ensuite partir au Real, son club préféré. C'était son plan de carrière, je pense. »