Mercato : L’OM annonce «un joueur incroyable» !

Axel Cornic

Alors que l’été devait être assez calme initialement, l’Olympique de Marseille a une nouvelle fois décidé de tout changer sur le marché des transferts. Une douzaine de nouvelles recrues a ainsi débarqué, avec certains secteurs qui ont été totalement révolutionnés comme la défense centrale.

La saison dernière, les Marseillais sont allés chercher une qualification en Ligue des Champions. Mais ce mardi, il n’y aura pas beaucoup de ces joueurs face au Real Madrid sur le terrain du Bernabéu, au coup de sifflet initial. Car l’OM a encore une fois tout changé, avec un mercato estival très agité.

« On a fait venir Medina, un joueur incroyable en matière de leadership » Dans les colonnes du Monde, Medhi Benatia est revenu sur ce mercato marseillais, soulignant notamment les arrivées importantes en défense. « Aujourd’hui, on a fait venir (Facundo) Medina, un joueur incroyable en matière de leadership, ainsi que Nayef Aguerd, défenseur central international marocain » a expliqué le directeur sportif de l’OM.