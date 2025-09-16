Un attaquant joue avec Vinicius et Rodrygo et signe à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un transfert que tout le monde a oublié ou presque. En effet, en 2021, l'OM obtient la signature de Pedro Ruiz en provenance du Real Madrid. L'attaquant espagnol n'a jamais joué à Marseille à cause d'une blessure récurrente au genou. Et alors que ses deux anciens clubs s'affrontent ce mardi soir, Pedro Ruiz revient sur son arrivée à l'OM.

En 2021, l'OM boucle une signature totalement inattendue en accueillant l'attaquant du Real Madrid Pedro Ruiz, qui évoluait avec l'équipe réserve de la Casa Blanca. Arrivé libre, le jeune espagnol ne jouera toutefois jamais à Marseille. Prêté pendant une saison au NEC Nimègue, Pedro Ruiz n'apparaîtra qu'à trois reprises avec le club néerlandais avant de revenir à l'OM où il ne jouera pas jusqu'à son départ en 2024. Néanmoins, l'attaquant espagnol est très reconnaissant à l'égard de Pablo Longoria.

Pedro Ruiz revient sur sa signature à l'OM « J'ai retrouvé tout mon enthousiasme. Je dois beaucoup à Pablo Longoria, qui a misé sur moi. J'ai toujours été très positif, même après la cinquième opération. Je pensais que j'allais sortir du trou, mais ça n'a pas été le cas. J'ai été prêté au Nimega, aux Pays-Bas, et je me sentais bien. Le problème, c'est que mon genou n'a pas tenu le coup et s'est à nouveau cassé. Ce fut une énorme déception », assure-t-il dans une interview accordée à AS avant de revenir sur le fait qu'il ait joué avec Vinicius Junior et Rodrygo.