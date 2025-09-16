Un attaquant joue avec Vinicius et Rodrygo et signe à l'OM !

C'est un transfert que tout le monde a oublié ou presque. En effet, en 2021, l'OM obtient la signature de Pedro Ruiz en provenance du Real Madrid. L'attaquant espagnol n'a jamais joué à Marseille à cause d'une blessure récurrente au genou. Et alors que ses deux anciens clubs s'affrontent ce mardi soir, Pedro Ruiz revient sur son arrivée à l'OM.
En 2021, l'OM boucle une signature totalement inattendue en accueillant l'attaquant du Real Madrid Pedro Ruiz, qui évoluait avec l'équipe réserve de la Casa Blanca. Arrivé libre, le jeune espagnol ne jouera toutefois jamais à Marseille. Prêté pendant une saison au NEC Nimègue, Pedro Ruiz n'apparaîtra qu'à trois reprises avec le club néerlandais avant de revenir à l'OM où il ne jouera pas jusqu'à son départ en 2024. Néanmoins, l'attaquant espagnol est très reconnaissant à l'égard de Pablo Longoria.
Pedro Ruiz revient sur sa signature à l'OM
« J'ai retrouvé tout mon enthousiasme. Je dois beaucoup à Pablo Longoria, qui a misé sur moi. J'ai toujours été très positif, même après la cinquième opération. Je pensais que j'allais sortir du trou, mais ça n'a pas été le cas. J'ai été prêté au Nimega, aux Pays-Bas, et je me sentais bien. Le problème, c'est que mon genou n'a pas tenu le coup et s'est à nouveau cassé. Ce fut une énorme déception », assure-t-il dans une interview accordée à AS avant de revenir sur le fait qu'il ait joué avec Vinicius Junior et Rodrygo.
«Je dois beaucoup à Pablo Longoria»
« Oui, lors de leurs débuts au Castilla, je me suis entraîné avec eux pendant un certain temps. Le plus impressionnant ? Rodrygo, sans aucun doute. Je suis tombé amoureux de ce joueur. Son talent et son calme face à des situations compliquées sont ceux d'un crack. C'est une bénédiction qu'il soit resté à Madrid. En tant que spectateur, je lui en suis reconnaissant »