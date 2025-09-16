Luis Campos balance le nom de la nouvelle star du PSG !

Arrivé au PSG en 2022, Luis Campos a façonné un nouveau projet à Paris qui a porté ses fruits puisque le club de la capitale a remporté la Ligue des champions la saison dernière. Par conséquent, le dirigeant portugais l'affirme clairement, désormais «la star c’est le club». Un changement radical avec les premières années de l'ère QSI.
Nommé directeur sportif du PSG en 2022, Luis Campos a adopté une nouvelle philosophie qui tranche complétement avec les premières années de l'ère QSI. L'idée est donc de mettre fin au recrutement de stars sans compter, afin de se lancer dans un projet basé sur le collectif, ce qui a plu à Luis Enrique. Et Luis Campos assure que désormais, la star c'est le club.
«Pour moi, la star c’est le club»
« C’est dur à faire avec des stars ? Pour moi, la star c’est le club, c’est tout le groupe. C’est notre politique que l’on a mise en place avec l’aide et la compréhension de la direction et du président. On est très content d’avoir gagné la saison dernière, mais on a déjà anticipé pour essayer de gagner cette saison », lâche-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.
«Ce n’est pas ton passé qui va te donner ton maillot de titulaire au PSG»
« C’est la même chose avec les joueurs. Ce n’est pas ton passé qui va te donner ton maillot de titulaire au PSG. Ça c’est sûr, c’est la politique imposée au club, ça fonctionne, ça marche très bien. Il faut que tu prouves tous les jours, tous les matchs, que tu es le meilleur », ajoute Luis Campos.