Luis Campos balance le nom de la nouvelle star du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé au PSG en 2022, Luis Campos a façonné un nouveau projet à Paris qui a porté ses fruits puisque le club de la capitale a remporté la Ligue des champions la saison dernière. Par conséquent, le dirigeant portugais l'affirme clairement, désormais «la star c’est le club». Un changement radical avec les premières années de l'ère QSI.

Nommé directeur sportif du PSG en 2022, Luis Campos a adopté une nouvelle philosophie qui tranche complétement avec les premières années de l'ère QSI. L'idée est donc de mettre fin au recrutement de stars sans compter, afin de se lancer dans un projet basé sur le collectif, ce qui a plu à Luis Enrique. Et Luis Campos assure que désormais, la star c'est le club.

«Pour moi, la star c’est le club» « C’est dur à faire avec des stars ? Pour moi, la star c’est le club, c’est tout le groupe. C’est notre politique que l’on a mise en place avec l’aide et la compréhension de la direction et du président. On est très content d’avoir gagné la saison dernière, mais on a déjà anticipé pour essayer de gagner cette saison », lâche-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.