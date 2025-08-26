«Attention quand même» : Transfert de dernière minute au PSG, le coup de génie de Luis Campos !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très discret depuis l'ouverture du mercato, le PSG n'a pour le moment bouclé l'arrivée que de trois nouveaux joueurs à savoir Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Et alors que cela ne devrait plus bouger, une surprise de dernière minute ne serait finalement pas à exclure avant le 1er septembre.

Après sa victoire en Ligue des champions, le PSG a décidé de très peu modifier son effectif. C'est ainsi que seuls Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi sont arrivés pour avoir un impact direct au sein du groupe de Luis Enrique. Renato Marin a également signé cet été, mais pour occuper un rôle moins déterminant, à savoir celui de troisième gardien. Et d'après les derniers échos de la presse, le mercato du PSG est terminé. Cependant, d'après le journaliste Abdellah Boulma, une surprise n'est pas à exclure.

Une arrivée encore possible au PSG ? « Il reste une semaine. Attention quand même à un éventuel départ de Kang-In Lee. Il faut un départ pour une arrivée. Ce serait un joueur offensif et ces derniers mois, on a beaucoup parlé d'un gaucher qui jouerait à droite », confie-t-il au micro d'ICI Paris, avant de poursuivre, en expliquant que Luis Campos a tout verrouillé en coulisses, ne laissant rien filtré concernant le mercato du PSG.