«Attention quand même» : Transfert de dernière minute au PSG, le coup de génie de Luis Campos !

Très discret depuis l'ouverture du mercato, le PSG n'a pour le moment bouclé l'arrivée que de trois nouveaux joueurs à savoir Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Et alors que cela ne devrait plus bouger, une surprise de dernière minute ne serait finalement pas à exclure avant le 1er septembre.
Après sa victoire en Ligue des champions, le PSG a décidé de très peu modifier son effectif. C'est ainsi que seuls Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi sont arrivés pour avoir un impact direct au sein du groupe de Luis Enrique. Renato Marin a également signé cet été, mais pour occuper un rôle moins déterminant, à savoir celui de troisième gardien. Et d'après les derniers échos de la presse, le mercato du PSG est terminé. Cependant, d'après le journaliste Abdellah Boulma, une surprise n'est pas à exclure.
Une arrivée encore possible au PSG ?
« Il reste une semaine. Attention quand même à un éventuel départ de Kang-In Lee. Il faut un départ pour une arrivée. Ce serait un joueur offensif et ces derniers mois, on a beaucoup parlé d'un gaucher qui jouerait à droite », confie-t-il au micro d'ICI Paris, avant de poursuivre, en expliquant que Luis Campos a tout verrouillé en coulisses, ne laissant rien filtré concernant le mercato du PSG.
«Il faut un départ pour une arrivée»
« Mais en l'état, il n'y a aucun nom qui sort, et il est très difficile, même très très compliqué d'en savoir plus sur le mercato du PSG avec Luis Campos. Quand tu vois ce qui sort à l'étranger, à Arsenal et à Liverpool, ou même en France avec l'OM... mais au PSG, ça ne sort pas, ça ne fuite pas », ajoute Abdellah Boulma. Autrement dit, une surprise n'est pas à exclure du côté du PSG avant le 1er septembre, date à laquelle le mercato estival prendra fin.