Accord annoncé, le PSG boucle un beau transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Les derniers jours du mercato estival pourraient être mouvementés du côté du PSG, qui cherche à se débarrasser de plusieurs éléments indésirables. Arrivé libre à Paris en 2023, Arnau Tenas lui, devrait retourner en Liga. Le jeune portier espagnol s’est mis d’accord avec Villarreal, tandis que le club parisien va réaliser une belle plus-value dans cette opération.

Le mercato du PSG n’est clairement pas terminé, bien au contraire. Dans les prochains jours, le club de la capitale va devoir se débarrasser de plusieurs éléments n’entrant plus dans les plans de Luis Enrique. Dans les prochaines heures, Paris devrait notamment finaliser le départ d’Arnau Tenas.

Direction Villarreal pour Arnau Tenas Depuis plusieurs semaines, un retour en Liga est évoqué pour le gardien de but de 24 ans. En effet, certains clubs de première division espagnole se sont intéressés au profil du gardien formé au FC Barcelone, et à en croire les dernières indiscrétions de la presse espagnole, c’est bien Villarreal qui touche au but dans ce dossier.