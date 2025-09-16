Transferts à 121M€ : La grande annonce du PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, le PSG n'a pas opté pour un immense mercato. Le club n'a accueilli que deux nouvelles recrues et des inquiétudes apparaissent chez les supporters, alors que les blessures commencent à arriver. A l'approche du premier match de Ligue des champions, Luis Campos est revenu sur les objectifs du PSG lors de cette période estivale.

Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le PSG nourrit de grandes ambitions pour cette nouvelle saison. Mais le mercato n'a pas été très fameux. Pas de quoi inquiéter les dirigeants parisiens car d'après Luis Campos, les choix qui ont été faits ont été respectés. Les dépenses s'élèvent à 121M€ sur le mercato cet été, dont 66M€ pour Illya Zabarnyi.

« On a zéro regret » En ne recrutant que Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi cet été, le PSG n'a peut-être pas assez renforcé son effectif pour affronter les prochains défis. Mais Luis Campos confie qu'il a respecté les envies de Luis Enrique. « On a travaillé tous ensemble. On a zéro regret, on a fait ce qu'on pensait faire. Le coach ne voulait pas un effectif élargi ? Oui, bien sûr. Dans toute ma carrière, quand j'ai la responsabilité du secteur sportif, j'ai toujours bien écouté mes entraîneurs. C'est l'un des secrets de mes réussites. Je veux aider mes entraîneurs pour qu'on voit sur le terrain comment ils pensent le football » déclare le conseiller sportif du club sur les ondes de RMC.