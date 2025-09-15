PSG - Transfert de Neymar : L’annonce choc de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

Le PSG a pris un virage très important dans son projet sportif lors de l’été 2023. Décidé à miser sur la jeunesse et à mettre fin au règne des stars, le club de la capitale s’est séparé de Neymar. La star brésilienne a été transférée à Al-Hilal contre 90M€. Luis Enrique, qui venait d’arriver chez les Rouge-et-Bleu, a d’ailleurs fait une annonce surprenante à Neymar avant son départ.

«C'est bien que tu partes» « Luis Enrique a été le premier à dire à Neymar: 'C'est bien que tu partes'. Il lui a dit face à face. Parce qu'il pense le football d'une façon différente, jouer collectif, faire jouer celui qui a été le meilleur à l'entraînement dans la semaine » a révélé Luis Campos dans un entretien accordé à RMC.