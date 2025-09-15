Transfert à l’OM : «C’était le meilleur moment», l’annonce cash du patron !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il fut l’un des 16 joueurs à prendre la porte à l’OM au cours du dernier mercato. Jonathan Rowe, doté d’une jolie valeur marchande est parti à Bologne pour un peu moins de 20M€. Une décision assez collégiale du point de vue de Pablo Longoria qui, pour La Provence, a justifié ce transfert.

L’OM a fait de l’achat-revente pur et dur. A l’été 2024, le club marseillais se mettait d’accord avec la direction de Norwich pour le prêt payant de 2M€ assorti d’une option d’achat de 14,5M€ levée par les dirigeants de l’Olympique de Marseille dès le mois de juin. Après la bagarre avec Adrien Rabiot dont il a été l’autre protagoniste le 15 août dernier, Rowe a été vendu pour 19,5M€ à Bologne.

«Si tu te projettes dans l'avenir, tu te dis que tu aurais pu le vendre peut-être encore plus cher plus» Une plus-value de 3M€ pour l’OM qui n’a pas longtemps hésité à le vendre au club italien. « Vendre, c’est important pour pouvoir te renforcer. C’est le cas de Jonathan Rowe. Si tu te projettes dans l'avenir, tu te dis que tu aurais pu le vendre peut-être encore plus cher plus tard mais tu ne peux jamais savoir dans le football ». a confié Pablo Longoria en interview à La Provence.