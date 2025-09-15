Transfert à l’OM : «C’était le meilleur moment», l’annonce cash du patron !

Il fut l’un des 16 joueurs à prendre la porte à l’OM au cours du dernier mercato. Jonathan Rowe, doté d’une jolie valeur marchande est parti à Bologne pour un peu moins de 20M€. Une décision assez collégiale du point de vue de Pablo Longoria qui, pour La Provence, a justifié ce transfert.
L’OM a fait de l’achat-revente pur et dur. A l’été 2024, le club marseillais se mettait d’accord avec la direction de Norwich pour le prêt payant de 2M€ assorti d’une option d’achat de 14,5M€ levée par les dirigeants de l’Olympique de Marseille dès le mois de juin. Après la bagarre avec Adrien Rabiot dont il a été l’autre protagoniste le 15 août dernier, Rowe a été vendu pour 19,5M€ à Bologne.
«Si tu te projettes dans l'avenir, tu te dis que tu aurais pu le vendre peut-être encore plus cher plus»
Une plus-value de 3M€ pour l’OM qui n’a pas longtemps hésité à le vendre au club italien. « Vendre, c’est important pour pouvoir te renforcer. C’est le cas de Jonathan Rowe. Si tu te projettes dans l'avenir, tu te dis que tu aurais pu le vendre peut-être encore plus cher plus tard mais tu ne peux jamais savoir dans le football ». a confié Pablo Longoria en interview à La Provence.
«On savait que si on le vendait on pourrait améliorer l'effectif»
Le président de l’Olympique de Marseille explique que les planètes s’étaient parfaitement alignées pour que cette transaction soit un succès au vu de la compétition avec l’Angleterre à laquelle Jonathan Rowe a participé en fin de saison dernière. « N'était-ce pas le meilleur moment pour le vendre, après l'Euro Espoirs disputé cet été ? On a fait un investissement fort sur lui et c'était un excellent joueur, mais on savait que si on le vendait on pourrait améliorer l'effectif ».