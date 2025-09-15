10M€ : Longoria confirme un transfert à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Invité à revenir sur le mercato de l'OM et notamment le cas Adrien Rabiot, Pablo Longoria a confirmé qu'il a été contraint de céder celui qu'il considère comme son «meilleur joueur». Et le transfert du milieu de terrain a bien rapporté 10M€ dans les caisses marseillaises comme l'assure le président de l'OM.

Après une bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été poussé au départ. L'international français a été transféré à l'AC Milan dans les dernières heures du mercato. Interrogé à ce sujet, Pablo Longoria confirme que l'OM a récupéré environ 10M€ dans ce dossier.

Longoria confirme pour Rabiot « C'est un joueur qui nous a donné beaucoup la saison dernière et je ne change pas un mot sur ce que je pense d'Adrien. Mais le football, ce n'est pas un sport individuel. c'est un espoir collectif, et il faut prendre des bonnes décisions pour le bien de ton collectif », confie le président de l'OM au micro de France Inter, avant de poursuivre.