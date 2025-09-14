Grosse pression pour Neymar, l’ultimatum est posé !

Alexis Brunet

Dans un peu moins de neuf mois aura lieu la Coupe du monde 2026. Certaines nations comme l’Espagne ou bien la France seront favorites, mais le Brésil aimerait également retrouver son lustre d’antan. Pour y arriver, Carlo Ancelotti compte sur Neymar. Le technicien italien a d’ailleurs posé un ultimatum à l’attaquant de Santos, qui est actuellement blessé.

Depuis janvier 2025, Neymar a décidé de rentrer au pays. Après la fin de son aventure au PSG et un court passage par Al-Hilal, l’attaquant a fait son retour au sein de son club formateur : Santos. Cela ne se passe pas idéalement pour l’ancien Parisien, puisque son équipe est actuellement seizième du championnat.

Neymar pas dans la liste du Brésil Lors de son passage au PSG, Neymar a souvent été plombé par les blessures. Malgré son retour au Brésil, cela continue et c’est pour cela que Carlo Ancelotti ne l’a pas pris dans sa liste, comme l’a confié le sélectionneur brésilien le 25 août dernier. « Il y a de nouveaux joueurs dans cette deuxième sélection. Neymar n'en fait pas partie, il a eu un petit problème la semaine dernière. Mais nous n'avons pas besoin de tester Neymar, tout le monde connaît Neymar : le staff, la sélection, les supporters brésiliens. »