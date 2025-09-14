Grosse pression pour Neymar, l’ultimatum est posé !

Dans un peu moins de neuf mois aura lieu la Coupe du monde 2026. Certaines nations comme l’Espagne ou bien la France seront favorites, mais le Brésil aimerait également retrouver son lustre d’antan. Pour y arriver, Carlo Ancelotti compte sur Neymar. Le technicien italien a d’ailleurs posé un ultimatum à l’attaquant de Santos, qui est actuellement blessé.
Depuis janvier 2025, Neymar a décidé de rentrer au pays. Après la fin de son aventure au PSG et un court passage par Al-Hilal, l’attaquant a fait son retour au sein de son club formateur : Santos. Cela ne se passe pas idéalement pour l’ancien Parisien, puisque son équipe est actuellement seizième du championnat.
Neymar pas dans la liste du Brésil
Lors de son passage au PSG, Neymar a souvent été plombé par les blessures. Malgré son retour au Brésil, cela continue et c’est pour cela que Carlo Ancelotti ne l’a pas pris dans sa liste, comme l’a confié le sélectionneur brésilien le 25 août dernier. « Il y a de nouveaux joueurs dans cette deuxième sélection. Neymar n'en fait pas partie, il a eu un petit problème la semaine dernière. Mais nous n'avons pas besoin de tester Neymar, tout le monde connaît Neymar : le staff, la sélection, les supporters brésiliens. »
L’ultimatum d’Ancelotti à Neymar
Carlo Ancelotti le sait, le Brésil a beaucoup plus de chances de remporter la Coupe du monde 2026 s’il a Neymar dans ses rangs. L’ancien entraîneur du Real Madrid a donc posé un ultimatum à l’attaquant lors d’un entretien accordé à L’Équipe. « L’objectif de Neymar doit d’être prêt en juin. Je veux qu’il soit vraiment bien pour être en mesure de jouer. Il pourra participer à la Coupe du monde s’il est bien physiquement. D’un point de vue technique, il n’y a pas à discuter. » Tous les fans brésiliens prient pour que l’ancien prodige du Barça soit de l’aventure.