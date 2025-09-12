PSG : Neymar contacté, l’annonce surprise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Formé au PSG, Kays Ruiz-Atil a quitté le club en 2021 pour rejoindre le FC Barcelone. Aujourd'hui en Belgique, le milieu de terrain de 23 ans a gardé le contact avec certains de ses anciens coéquipiers, et notamment avec Neymar, par le biais de l'un de ses amis. Ce jeudi, il est revenu sur cette relation à distance.

Kays Ruiz-Atil, produit du centre de formation parisien, était considéré comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs de sa génération. Mais pour différentes raisons, le milieu de terrain n'a jamais confirmé au PSG. Parti en 2021, il évolue désormais en deuxième division belge.

L'hommage surprise rendu à Neymar Revenu au centre de l'actualité en raison d'une phrase prononcée par Angel Di Maria, Ruiz-Atil a évoqué son lien avec le PSG, et a révélé conserver quelques contacts avec Neymar, son ancien coéquipier dans la capitale.