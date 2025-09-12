PSG : Neymar contacté, l’annonce surprise

Formé au PSG, Kays Ruiz-Atil a quitté le club en 2021 pour rejoindre le FC Barcelone. Aujourd'hui en Belgique, le milieu de terrain de 23 ans a gardé le contact avec certains de ses anciens coéquipiers, et notamment avec Neymar, par le biais de l'un de ses amis. Ce jeudi, il est revenu sur cette relation à distance.
Kays Ruiz-Atil, produit du centre de formation parisien, était considéré comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs de sa génération. Mais pour différentes raisons, le milieu de terrain n'a jamais confirmé au PSG. Parti en 2021, il évolue désormais en deuxième division belge.
L'hommage surprise rendu à Neymar
Revenu au centre de l'actualité en raison d'une phrase prononcée par Angel Di Maria, Ruiz-Atil a évoqué son lien avec le PSG, et a révélé conserver quelques contacts avec Neymar, son ancien coéquipier dans la capitale.
Il monte au créneau pour Neymar
« C’est quelqu’un qui m’a toujours conseillé. Malgré tout ce qui se dit sur lui, Neymar est une très bonne personne. On lui a collé une étiquette qui ne correspond pas à celui qu’il est quand on le connaît. Il a été là pour m’aider et me mettre en avant. Je suis toujours en contact avec l’un de ses meilleurs amis. Des fois, je lui fais passer des messages et vice versa » a lâché Ruiz-Atil à RMC Sport.