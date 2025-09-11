Dembélé file à l’étranger, c’est le choc avec le PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant récemment été sacré Onze d’Or par le magazine français Onze Mondial, Ousmane Dembélé est revenu sur sa fantastique saison réalisée avec le PSG. Le probable futur Ballon d’Or a notamment révélé avoir été bluffé par l’ambiance et la communion avec les supporters parisiens lors du titre en Ligue des Champions acquis à Munich.

Le 22 septembre prochain, Ousmane Dembélé pourrait devenir le septième joueur français à recevoir le Ballon d’Or. Auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG, Dembélé est le grand favori pour cette édition 2025 devant d’autres coéquipiers comme Vitinha ou encore Achraf Hakimi. Élu meilleur joueur de la Ligue des Champions remportée avec Paris, l’attaquant de 28 ans a reçu le Onze d’Or ce mercredi. Un prix visant à récompenser le meilleur joueur européen et attribué par le magazine Onze Mondial.

« Ça se passe très bien avec les supporters » Auprès du magazine, Ousmane Dembélé a notamment évoqué sa relation avec les supporters du PSG. « Il y a beaucoup de chouchous maintenant au Paris Saint Germain (rires). Mais depuis le début, depuis que je suis arrivé au Paris Saint-Germain, les supporters m'ont accueilli comme un petit frère. Ça se passe très bien avec les supporters. Ils m'encouragent toujours, ils crient toujours mon prénom. Ça me fait plaisir », a ainsi confié l’international Français, blessé pour les prochaines semaines.