Grand changement à Paris : Un attaquant s'annonce au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté en 2023 pour environ 50M€, Ousmane Dembélé débarquait au PSG pour occuper le couloir droit de l'attaque de Luis Enrique. Mais quasiment un an et demi plus tard, tout a changé et le numéro 10 parisien occupe désormais un rôle d'attaquant axial qui semble parfaitement lui convenir et qui pourrait lui permettre de remporter le Ballon d'Or.

Depuis la saison dernière, Ousmane Dembélé a totalement changé de rôle. Ailier droit pendant la majeur partie de sa carrière, le numéro 10 du PSG a été repositionné dans l'axe dans un rôle assez hybride qui lui offre une grande liberté et lui a surtout permis de se rapprocher du buts pour soigner ses statistiques comme en témoignent ses 35 buts et 16 passes décisives la saison dernière. Suffisant pour en faire l'un des candidats au Ballon d'Or et le vainqueur du Onze d'Or. Et Ousmane Dembélé salue le rôle de Luis Enrique dans son évolution.

Dembélé s'enflamme pour son nouveau rôle « Me concernant, on me dit : "Ousmane, tu es numéro neuf", mais en réalité, je suis un peu partout sur le terrain. Après, quand tu es dans l'axe, il faut que tu marques des buts parce que les ailiers te servent énormément. Tu es obligé de répondre présent et de profiter de leurs offrandes. Aujourd’hui, je préfère clairement le but, surtout quand je suis dans l'axe (...) Je me considère comme un joueur un peu libre sur le terrain. Je ne suis pas un vrai 9 », rappelle-t-il dans les colonnes de Onze Mondial.