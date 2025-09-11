«Un choix stupide» : Le PSG boucle un transfert et se fait démolir !

Histoire terminée avec Gianluigi Donnarumma. Sous l’impulsion de Luis Enrique qui ne souhaitait pas continuer sa collaboration avec celui qui a été nommé dans l’équipe-type de la dernière campagne de Ligue des champions, le PSG a transféré l’Italien à Manchester City pour installer Lucas Chevalier au poste de numéro un. Une opération vivement critiquée par Faouzi Ghoulam.
Il aura seulement fallu deux saisons à Luis Enrique pour décider de définitivement se passer de Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien, pourtant l’un des grands artisans de la première Ligue des champions de l’histoire du PSG lors de l’exercice précédent, n’entrait plus dans les plans de l’entraîneur du Paris Saint-Germain cet été. Il s’en justifiait par son désir de s’appuyer sur un gardien aux caractéristiques différentes et notamment au niveau du jeu au pied.
«Cette excuse n'a aucun sens»
Résultat ? Lucas Chevalier a été recruté contre un chèque de 40M€ avec des bonus allant jusqu’à 15M€ comme convenu avec le LOSC. Et Gianluigi Donnarumma a pour sa part rejoint le Manchester City de Pep Guardiola lors des derniers instants du mercato. Un troc, et notamment en raison de la manière, que Faouzi Ghoulam n’a pas validé. « Et si Guardiola n'était pas arrivé, que se serait-il passé ? Il aurait peut-être fini par être remplaçant. Soyons clairs : Chevalier est très fort, mais je me demande : si Gigio n'avait vraiment pas été aussi doué avec ses pieds qu'on le dit, au point d'inciter le PSG à changer, est-ce qu'un entraîneur comme Pep l'aurait pris ? Cette excuse n'a aucun sens ».
«C'est un choix inexplicable. Une chose stupide»
Par l’intermédiaire d’une entrevue avec le Corriere dello Sport, Faouzi Ghoulam (34 ans) et sans club depuis son départ d’Hatayspor l’année dernière, n’a pas mâché ses mots en qualifiant de « stupide » le choix du PSG avec Donnarumma. « Je vis aussi à Paris et je connais des histoires et des gens : je sais à quel point il était aimé et respecté par ses coéquipiers et par les gens. Je ne m'explique pas cela, car c'est un choix inexplicable. Une chose stupide ».