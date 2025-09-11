«Un choix stupide» : Le PSG boucle un transfert et se fait démolir !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Histoire terminée avec Gianluigi Donnarumma. Sous l’impulsion de Luis Enrique qui ne souhaitait pas continuer sa collaboration avec celui qui a été nommé dans l’équipe-type de la dernière campagne de Ligue des champions, le PSG a transféré l’Italien à Manchester City pour installer Lucas Chevalier au poste de numéro un. Une opération vivement critiquée par Faouzi Ghoulam.

Il aura seulement fallu deux saisons à Luis Enrique pour décider de définitivement se passer de Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien, pourtant l’un des grands artisans de la première Ligue des champions de l’histoire du PSG lors de l’exercice précédent, n’entrait plus dans les plans de l’entraîneur du Paris Saint-Germain cet été. Il s’en justifiait par son désir de s’appuyer sur un gardien aux caractéristiques différentes et notamment au niveau du jeu au pied.

«Cette excuse n'a aucun sens» Résultat ? Lucas Chevalier a été recruté contre un chèque de 40M€ avec des bonus allant jusqu’à 15M€ comme convenu avec le LOSC. Et Gianluigi Donnarumma a pour sa part rejoint le Manchester City de Pep Guardiola lors des derniers instants du mercato. Un troc, et notamment en raison de la manière, que Faouzi Ghoulam n’a pas validé. « Et si Guardiola n'était pas arrivé, que se serait-il passé ? Il aurait peut-être fini par être remplaçant. Soyons clairs : Chevalier est très fort, mais je me demande : si Gigio n'avait vraiment pas été aussi doué avec ses pieds qu'on le dit, au point d'inciter le PSG à changer, est-ce qu'un entraîneur comme Pep l'aurait pris ? Cette excuse n'a aucun sens ».