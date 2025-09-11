Mbappé lâche le PSG, l’incroyable aveu de son entourage

Axel Cornic

Après 308 matchs et 256 buts, Kylian Mbappé a claqué la porte du Paris Saint-Germain en juin 2024, pour signer au Real Madrid. Un choix qui un an après semble assez étrange, puisque son ancienne équipe a réalisé la meilleure saison de son histoire, allant notamment chercher la Ligue des Champions.

Certains se demandent si ça aurait pu marcher avec lui. Un an après avoir dit adieu à Lionel Messi et Neymar, le PSG a vu Kylian Mbappé partir, restant finalement sans aucune superstar mondiale. Le départ du Français a été encore plus dur, puisque Nasser Al-Khelaïfi souhaitait le garder à tout prix. Mais c’est justement là que Luis Enrique a remporté sa meilleure victoire, puisque le club parisien a livré une saison qui restera sans aucun doute dans les annales.

« Il y avait plein de pression » Dans un entretien accordé à L’Equipe Magazine et publié ce mercredi, la mère de l’ancienne star du PSG a dévoilé des nouvelles coulisses de son départ en juin 2024. « Il y avait plein de pression. Quand on te dit qu'il va falloir licencier des salariés s'il part, qu'il y a le problème des droits télé, que c'est Paris, qu'il y a le nouveau centre d'entraînement, les JO, la Coupe du monde qui arrive... » a expliqué Fayza Lamari.