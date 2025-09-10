Accusations de viol : Mbappé règle ses comptes !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé était au coeur d'une affaire de viol en octobre 2024 dans le cadre de sa virée à Stockholm en Suède avec notamment Nordi Mukiele. La faute à une soirée en boîte de nuit et d'une plainte d'une des femmes en compagnie des deux footballeurs et de leur entourage du moment. Après que cette accusation n'a rien donné, Mbappé regrette que tout cela soit tombé dans l'oubli au détriment de la présumée victime.

En octobre dernier, Kylian Mbappé ressentait une gêne musculaire avec le Real Madrid qui l'incitait à faire une croix sur le rassemblement avec l'équipe de France pour la Ligue des nations. Mais pendant ce temps-là et une victoire des Bleus en Hongrie face à Israël, Mbappé était avec Nordi Mukiele à Stockholm en Suède pour notamment y fréquenter un établissement nocturne afin de faire la fête sur ses jours off alloués par le Real Madrid.

«Elle, au caniveau, personne ne sait où elle est, on s'en fout» Dans la presse, une affaire d'harcèlement sexuel et de viol présumé a éclaté en raison d'une plainte d'une des femmes qui étaient en compagnie de Kylian Mbappé et de son entourage. Se retrouvant mêlé donc à une histoire gravissime, le capitaine de l'équipe de France avoue avoir gardé son calme pour la simple et bonne raison qu'il n'avait rien à se reprocher. Mais dès lors que la pression est retombée autour de lui, l'affaire a également sombré dans l'anonymat au grand dam du principal intéressé. « Je n'étais même pas concerné. C'était juste triste de voir tout le monde se jeter là-dessus comme si c'était un steak, sur un sujet aussi grave. Ça arrive à beaucoup trop de femmes, malheureusement, pour qu'on se jette dessus pour des titres et des articles. Personne n'a pris le temps de se demander ce qu'il advenait de la potentielle victime. Et quand tout le monde a vu que je n'étais pas dans cette histoire, que s'est-il passé ? Elle, au caniveau, personne ne sait où elle est, on s'en fout ».