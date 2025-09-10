Mbappé dans la légende, il menace un autre joueur !

Après avoir égalé Thierry Henry contre l'Ukraine vendredi soir, Kylian Mbappé l'a cette fois-ci dépassé en transformant son penalty lors de la victoire de l'équipe de France contre l'Islande mardi. Avec 52 réalisations à son compteur en Bleus, l'attaquant du Real Madrid n'a plus qu'un seul homme devant lui : Olivier Giroud.
En forme depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a prouvé ses bonnes dispositions pour le premier rassemblement de l'équipe de France cette saison. Les Bleus ont lancé leur campagne de qualification à la Coupe du monde 2026 de la meilleure des manières en s'imposant contre l'Ukraine (2-0) puis contre l'Islande (2-1). Et l'ancien joueur du PSG a été décisif lors des deux matches.
Mbappé rejoint Henry et vise Giroud !
Et cela lui a permis d'entrer dans l'histoire du football français. En effet, après avoir égalé Thierry Henry en marquant contre l'Ukraine, Kylian Mbappé a dépassé la légende des Gunners en transformant son penalty contre l'Islande. Avec ses 52 réalisations en Bleus, l'attaquant du Real Madrid est donc désormais le seul deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il n'y a plus qu'un homme devant lui à savoir Olivier Giroud et ses 57 buts. Et son record pourrait tomber dès la fin de l'année puisque les Bleus doivent encore disputer quatre matches dont deux contre l'Azerbaïdjan, nation la plus faible du groupe de l'équipe de France.
«Il reste encore une personne à dépasser»
D'ailleurs, après la victoire des Bleus mardi soir, Kylian Mbappé n'a pas manqué de prévenir Olivier Giroud. « Je le savais, c'est cool, je suis très content. Je vais encore parler de Titi (Henry) parce que c'est un joueur extraordinaire, c'est une légende vivante... Passer devant lui, c'est vraiment super. Mais il reste encore une personne à dépasser je crois donc je ne vais pas trop faire la fête (rires). Il y a encore du boulot », a lâché le capitaine de l'équipe de France au micro de TF1.