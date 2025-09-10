Mbappé dans la légende, il menace un autre joueur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir égalé Thierry Henry contre l'Ukraine vendredi soir, Kylian Mbappé l'a cette fois-ci dépassé en transformant son penalty lors de la victoire de l'équipe de France contre l'Islande mardi. Avec 52 réalisations à son compteur en Bleus, l'attaquant du Real Madrid n'a plus qu'un seul homme devant lui : Olivier Giroud.

En forme depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a prouvé ses bonnes dispositions pour le premier rassemblement de l'équipe de France cette saison. Les Bleus ont lancé leur campagne de qualification à la Coupe du monde 2026 de la meilleure des manières en s'imposant contre l'Ukraine (2-0) puis contre l'Islande (2-1). Et l'ancien joueur du PSG a été décisif lors des deux matches.

Mbappé rejoint Henry et vise Giroud ! Et cela lui a permis d'entrer dans l'histoire du football français. En effet, après avoir égalé Thierry Henry en marquant contre l'Ukraine, Kylian Mbappé a dépassé la légende des Gunners en transformant son penalty contre l'Islande. Avec ses 52 réalisations en Bleus, l'attaquant du Real Madrid est donc désormais le seul deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il n'y a plus qu'un homme devant lui à savoir Olivier Giroud et ses 57 buts. Et son record pourrait tomber dès la fin de l'année puisque les Bleus doivent encore disputer quatre matches dont deux contre l'Azerbaïdjan, nation la plus faible du groupe de l'équipe de France.