Conflit avec le PSG : Mbappé enterre la hache de guerre ?

C’est la guerre entre le PSG et Kylian Mbappé. Et ce, depuis plus d’une année pour des raisons financières. Le club de la capitale ne lui aurait toujours pas versé ce qu’il considère être son dû et les tractations continuent en coulisses. Cyril Hanouna a croisé Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, par surprise à Paris et tease un dénouement proche dans cette affaire.
Parti au Real Madrid au terme de son contrat au PSG, et donc sans rapporter le moindre centime au club de la capitale par le biais d’une indemnité de transfert, Kylian Mbappé n’a cependant pas été indemnisé de plusieurs mois de salaires et de différentes primes qui lui étaient dues selon lui et son entourage. De quoi engendrer une bataille judiciaire avec le Paris Saint-Germain et un litige s’élevant à 55M€ qui dure depuis août 2024.
«Ca avance bien entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé»
Cependant, après de multiples épisodes et une conférence de presse datant d’avril avec quatre de ses avocats, Kylian Mbappé est toujours en conflit avec le PSG concernant cette somme d’argent. Selon Cyril Hanouna, qui a rencontré la mère et représentante de l’attaquant du Real Madrid de manière impromptue à Paris, tout pourrait rapidement rentrer dans l’ordre. « Je crois que ça avance bien entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Je crois qu’ils vont finir par trouver un accord. Ça va mieux. Je l’adore, je l’ai kiffé je le dis. Franchement, elle était très sympa ».
«C’est vrai qu’on s’est parlés, et il y a eu un coup de cœur amical»
Le présentateur de TBT9, émission diffusée sur W9, a également fait part de la bonne surprise qu’il a eu au contact de Fayza Lamari alors qu’il ne se voyait pas la « kiffer » autant avant cette rencontre dans un restaurant parisien. « Elle est venue me saluer et était très sympa. C’est vrai qu’on s’est parlés, et il y a eu un coup de cœur amical. On s’est kiffés. On s’est parlés longtemps. Je l’ai bien kiffé j’avoue que c’est un tournant parce que je croyais qu’elle n’était pas avec nous. Le problème que j’ai maintenant c’est que je kiffe la maman de Kylian Mbappé et je kiffe Nasser (ndlr Al-Khelaïfi). Et je lui ai dit que Nasser est mon ami ».