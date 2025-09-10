Conflit avec le PSG : Mbappé enterre la hache de guerre ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C’est la guerre entre le PSG et Kylian Mbappé. Et ce, depuis plus d’une année pour des raisons financières. Le club de la capitale ne lui aurait toujours pas versé ce qu’il considère être son dû et les tractations continuent en coulisses. Cyril Hanouna a croisé Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, par surprise à Paris et tease un dénouement proche dans cette affaire.

Parti au Real Madrid au terme de son contrat au PSG, et donc sans rapporter le moindre centime au club de la capitale par le biais d’une indemnité de transfert, Kylian Mbappé n’a cependant pas été indemnisé de plusieurs mois de salaires et de différentes primes qui lui étaient dues selon lui et son entourage. De quoi engendrer une bataille judiciaire avec le Paris Saint-Germain et un litige s’élevant à 55M€ qui dure depuis août 2024.

«Ca avance bien entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé» Cependant, après de multiples épisodes et une conférence de presse datant d’avril avec quatre de ses avocats, Kylian Mbappé est toujours en conflit avec le PSG concernant cette somme d’argent. Selon Cyril Hanouna, qui a rencontré la mère et représentante de l’attaquant du Real Madrid de manière impromptue à Paris, tout pourrait rapidement rentrer dans l’ordre. « Je crois que ça avance bien entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Je crois qu’ils vont finir par trouver un accord. Ça va mieux. Je l’adore, je l’ai kiffé je le dis. Franchement, elle était très sympa ».