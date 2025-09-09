PSG - Rendez-vous surprise avec le clan Mbappé : La fin du clash ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un litige économique à 55M€ oppose Kylian Mbappé au PSG depuis plus d’un an désormais. Une somme qui équivaut à divers salaires et impayés de la part du Paris Saint-Germain avant son départ en tant qu’agent libre au Real Madrid. Au détour d’une discussion non programmée dans un restaurant parisien avec Fayza Lamari, Cyril Hanouna a affirmé qu’un accord entre son fils et le club de la capitale était de plus en plus d’actualité.

Le divorce entre le PSG et Kylian Mbappé a été particulièrement rude. Le président Nasser Al-Khelaïfi, après avoir reçu le courrier du clan Mbappé, décrétait en marge de la présentation de Luis Enrique au poste d’entraîneur en juillet 2023 qu’il serait transféré s’il refusait de prolonger son contrat, les enjeux économiques étant trop conséquents pour que le PSG se permette de le laisser partir libre.

«Je crois qu’ils vont finir par trouver un accord, ça va mieux» Après avoir passé un moment dans le loft des indésirables en juillet et jusqu’à la mi-août, Kylian Mbappé trouvait un terrain d’entente avec le PSG et réintégrait l’effectif de Luis Enrique. Néanmoins, il annonçait son départ au président parisien à la mi-février 2024 et les esprits s’échauffèrent une fois de plus jusqu’à son départ libre de tout contrat le 3 juin de l’année en question au Real Madrid. L’équivalent d’un montant de trois mois de salaire ne lui aurait pas été versé, dont diverses primes faisant grimper l’addition à 55M€. Ce que réclame depuis Mbappé au PSG. Un litige financier qui s’éternise, mais qui pourrait trouver son épilogue incessamment sous peu selon Cyril Hanouna qui a dernièrement discuté avec Fayza Lamari. « Je crois que ça avance bien entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Je crois qu’ils vont finir par trouver un accord. Ça va mieux. Je l’adore, je l’ai kiffé je le dis. Franchement, elle était très sympa ».