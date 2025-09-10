Zidane appelé en équipe de France, Deschamps va halluciner !

Axel Cornic

A quelques mois de son départ annoncé, la pression monte autour de Didier Deschamps. Pas vraiment pour la Coupe du monde 2026, mais plutôt pour tout ce qui peut se dire sur Zinedine Zidane, grand favori pour prendre sa succession à la tête de l’équipe de France.

Généralement, les débats font rage avant qu’un sélectionneur ne quitte son poste. Mais là, ce n’est pas le cas. Car tout le monde sait qui pourrait remplacer Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026 et il s’agit évidemment de Zinedine Zidane.

« Je veux que Zidane se déclare concrètement candidat à la succession de Deschamps » Mais en ce moment, l’ancien numéro 10 est silencieux sur ce sujet et certains aimeraient qu’il prenne la parole pour officiellement poser sa candidature. « Je veux que Zidane se déclare concrètement candidat à la succession de Didier Deschamps » a annoncé Jean-Michel Larqué, sur RMC.