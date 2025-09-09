Zidane : L’annonce officielle pour son retour !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ayant décidé de se séparer de José Mourinho après l’élimination en barrages de la Ligue des champions face au Benfica Lisbonne, Fenerbahçe était à la recherche d’un nouvel entraîneur et des rumeurs évoquaient un intérêt pour Zinédine Zidane. Ce qui ne se produira pas, puisque le club turc a annoncé ce mardi la nomination de Domenico Tedesco.

Pressenti pour être le successeur de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026, Zinédine Zidane aurait eu une autre opportunité récemment. À la recherche d’un remplaçant à José Mourinho, Fenerbahçe aurait été intéressé par l’ancien entraîneur du Real Madrid.

Zidane à Fenerbahçe pour remplacer Mourinho ? Mais on ne verra pas Zinédine Zidane sur le banc de Fenerbahçe, puisque c’est Domenico Tedesco qui en est devenu le nouvel entraîneur. Ce mardi, le club turc a officialisé la nomination du technicien italien, libre depuis la fin de son expérience comme sélectionneur de la Belgique en janvier dernier.