Cet été, le PSG a accueilli Illya Zabarnyi en provenance de Bournemouth. Le club de la capitale s'est montré plutôt généreux en validant l'opération à 63M€ pour le défenseur ukrainien, une grosse somme qui montre bien que les dirigeants comptent sur le joueur de 23 ans. Mais son arrivée a été un peu houleuse en raison de la présence de Matvey Safonov, russe, dans l'équipe. D'après Yevhen Levchenko, ancien international ukrainien, le PSG n'a peut-être pas été assez honnête avec Zabarnyi concernant le gardien russe.

Cet été, le PSG a été plutôt discret sur le mercato. Si la question du gardien a fait beaucoup parler, l'une des priorités était également de renforcer son secteur défensif. Le profil d'Illya Zabarnyi a plu aux dirigeants qui ont fini par le recruter pour 63M€. Un joli chèque pour ce joueur de 23 ans qui espérait ne pas avoir à gérer la présence d'un Russe dans son équipe, une cohabitation qui s'annonce difficile.

Zabarnyi piégé par le PSG ? Ancien milieu de terrain de l'Equipe d'Ukraine, Yevhen Levchenko, qui est aujourd'hui président du syndicat des joueurs néerlandais, émet la possibilité que le PSG ait un peu forcé les choses pour valider la signature d'Illya Zabarnyi. « La position personnelle d'Illya est incontestable. Nous ignorons quels accords ont été conclus avec le PSG. À mon avis, Zabarnyi aurait pu se voir promettre, avant la signature du contrat, que Safonov ne serait pas dans l'équipe, mais ce qui s'est passé va certainement ternir son image en Ukraine. Aurait-il pu changer de club ? C'est le cas, et le PSG a tout simplement piégé Illya, qui a fait confiance aux Qataris pour débloquer la situation dans un contexte quasi-politique. Quant à jouer en équipe nationale, changer de club, c'est changer de statut. Cela peut être un atout précieux. L'équipe nationale ne peut que bénéficier d'une plus grande représentation de joueurs étrangers » déclare l'homme de 47 ans d'après des propos rapportés par XSport.ua.