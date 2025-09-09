OM : Benatia passe un coup de fil, le successeur de Rabiot a signé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM a du gérer le cas Adrien Rabiot qui n'était absolument pas prévu. Placé sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe, le milieu de terrain français a finalement rejoint l'AC Milan, allégeant drastiquement la masse salariale marseillaise. C'est d'ailleurs ce qui a permis à Medhi Benatia d'accélérer pour recruter Benjamin Pavard.

Rabiot s'en va, Pavard arrive Un départ qui a soulagé les finances de l'OM puisqu'Adrien Rabiot faisait partie des trois joueurs les mieux payés de l'effectif marseillaise. Et selon les informations de La Provence, c'est grâce au départ de l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France que les Marseillais ont pu accélérer pour recruter Benjamin Pavard, qui possède lui aussi un salaire important.